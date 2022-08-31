Исследование: назальная вакцина «Спутник V» формирует длительный и устойчивый иммунитет к коронавирусу

Согласно исследованию на животных, проведённому НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, назальная форма вакцины «Спутник V» формирует длительный и устойчивый иммунный ответ против коронавируса.

НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили, что в рецензируемом международном медицинском журнале Emerging Microbes & Infections опубликована статья с результатами исследования применения назальной формы вакцины от COVID-19 «Спутник V».

«Согласно данным, полученным в рамках исследований на лабораторных животных, назальная форма «Спутника V» формирует длительный и устойчивый иммунный ответ», — сообщили в РФПИ.

Статья прошла процедуру рецензирования. Она доступна по ссылке.

Назальную форму вакцины исследовали на мышах и обезьянах мармозетках.

«Высокие иммуногенные свойства вакцины были подтверждены выраженным формированием IgG- и нейтрализующих антител в сыворотке крови, быстрым ростом антиген-специфических Т-клеток и образованием IgA-антител в слизистой оболочке носа», — сообщили в РФПИ.

Отмечается, что вакцина сформировала сильный и продолжительный иммунный ответ длительностью не менее 180 дней против коронавируса на уровне как всего организма, так и локально на слизистых органов дыхания животных.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина от коронавируса в экспериментальных опытах эффективно показала себя против омикрон-штамма.