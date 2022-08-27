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Космонавт Корсаков: МКС можно будет увидеть над Землёй в ближайшие несколько дней

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Пролёты Международной космической станции над Землёй жители Москвы и окрестных городов смогут увидеть в ближайшие несколько дней, заявил космонавт Сергей Корсаков.
Космонавт Корсаков: МКС можно будет увидеть над Землёй в ближайшие несколько дней
  • Gettyimages.ru
  • © Stocktrek Images

«Жаворонки, внимание! Этот пост для вас! Ну или для тех, кто ночью совсем не спит. Наступает утренняя пора видимых пролётов Международной космической станции в Центральном регионе России», — написал он в своём Telegram.

Корсаков уточнил, что жители Москвы и близлежащих городов смогут увидеть МКС 29 августа в 04:10 мск и 30 августа в 03:23 мск. На 31 августа выпадет самый яркий пролёт — его можно будет увидеть в 02:37 и в 04:10 мск. В то же время москвичи смогут видеть МКС 2 сентября, а 1 сентября — в 03:23 мск.

«Примерно до 10 сентября станцию будет видно утром, а с 16 сентября — уже вечером. Ведь теперь на Земле темнеет рано», — напомнил космонавт.

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов ранее в эфире «России 24» разъяснил планы России по выходу из проекта МКС после 2024 года.

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