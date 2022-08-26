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В КНР впервые испытали возвращаемый суборбитальный носитель

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В Китае 26 августа впервые провели испытание возвращаемого суборбитального носителя, сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

«Этот успешный испытательный полет позволит аэрокосмической отрасли нашей страны совершить мощный рывок в развитии и перейти от одноразовых к возвращаемым носителям», — приводит ТАСС сообщение корпорации.

Отмечается, что носитель взлетел с космодрома Цзюцюань и успешно приземлился в хошуне Алашань-Юци.

31 июля глава NASA Билл Нельсон раскритиковал Китай за то, что китайские власти не предоставили данные о траекториях полётов ракет-носителей.

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