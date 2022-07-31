Глава NASA Нельсон осудил КНР за сокрытие данных о полётах ракет-носителей

Глава NASA Билл Нельсон раскритиковал Китай за то, что китайские власти не предоставили данные о траекториях полётов ракет-носителей.

«Китай не предоставил данные о траектории полёта ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн—5В»), которая вернулась обратно на Землю. Это необходимо делать, чтобы ответственно использовать космос и защищать жизни людей на Земле», — написал он в Twitter.

По словам Нельсона, возможные обломки ракет могут повлечь за собой серьёзные риски гибели населения и разрушения собственности.

Как сообщает РИА Новости, ракета-носитель Чанчжэн—5В стартовала 24 июля с космодрома, расположенного на острове Хайнань.

Отмечается, что через 495 секунд произошло успешное отделение модуля от ракеты-носителя, который вышел на заданную орбиту.