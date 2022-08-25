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В «Роскосмосе» сообщили об успешных испытаниях «царь-двигателя» для ракеты «Союз-5»

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Российская госкорпорация «Роскосмос» отчиталась об успешном завершении испытаний модернизированного «царь-двигателя» для ракеты «Союз-5».
В «Роскосмосе» сообщили об успешных испытаниях «царь-двигателя» для ракеты «Союз-5»
  • РИА Новости

«В НПО «Энергомаш» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») успешно завершились огневые испытания доводочного двигателя РД-171МВ, предназначенного для перспективной ракеты-носителя «Союз-5», — говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что испытания прошли в штатном режиме и подтвердили заложенные при проектировании характеристики.

Энергомаш приступил к изготовлению жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ в сентябре 2019 года.

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