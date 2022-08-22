Начата подготовка к запуску первого аппарата группировки «Сфера»

На космодроме Восточный началась подготовка к запуску аппарата-демонстратора «Скиф-Д», который станет первым спутником группировки «Сфера».

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«На Восточном приступили к подготовке запуска первого спутника проекта «Сфера», — говорится в сообщении «Роскосмоса». Отмечается, что специалисты проверят работоспособность бортовой аппаратуры разгонного блока, а также герметичность его баков и трубопроводов. Ранее российская Ракетно-космическая корпорация «Энергия», входящая в «Роскосмос», на форуме «Армия-2022» представила макет российской орбитальной станции.