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Начата подготовка к запуску первого аппарата группировки «Сфера»

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На космодроме Восточный началась подготовка к запуску аппарата-демонстратора «Скиф-Д», который станет первым спутником группировки «Сфера».
Начата подготовка к запуску первого аппарата группировки «Сфера»
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

«На Восточном приступили к подготовке запуска первого спутника проекта «Сфера», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Отмечается, что специалисты проверят работоспособность бортовой аппаратуры разгонного блока, а также герметичность его баков и трубопроводов.

Ранее российская Ракетно-космическая корпорация «Энергия», входящая в «Роскосмос», на форуме «Армия-2022» представила макет российской орбитальной станции.

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