Начата подготовка к запуску первого аппарата группировки «Сфера»
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«На Восточном приступили к подготовке запуска первого спутника проекта «Сфера», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Отмечается, что специалисты проверят работоспособность бортовой аппаратуры разгонного блока, а также герметичность его баков и трубопроводов.
Ранее российская Ракетно-космическая корпорация «Энергия», входящая в «Роскосмос», на форуме «Армия-2022» представила макет российской орбитальной станции.