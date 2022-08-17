Артемьев и Матвеев вернулись на МКС после выхода в открытый космос
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Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что самочувствие экипажа хорошее. Незавершённые работы планируется выполнить в ходе следующих выходов в открытый космос.
Ранее российское руководство полётом МКС решило завершить выход в космос Матвеева и Артемьева.
До этого стало известно, что Артемьев досрочно завершает выход в открытый космос в связи с проблемами с энергообеспечением скафандра.