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Артемьев и Матвеев вернулись на МКС после выхода в открытый космос

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Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев досрочно завершили работы в открытом космосе и вернулись на Международную космическую станцию.
Артемьев и Матвеев вернулись на МКС после выхода в открытый космос
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своём Telegram-канале.

Отмечается, что самочувствие экипажа хорошее. Незавершённые работы планируется выполнить в ходе следующих выходов в открытый космос.

Ранее российское руководство полётом МКС решило завершить выход в космос Матвеева и Артемьева.

До этого стало известно, что Артемьев досрочно завершает выход в открытый космос в связи с проблемами с энергообеспечением скафандра.

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