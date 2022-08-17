Артемьев и Матвеев вернулись на МКС после выхода в открытый космос

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев досрочно завершили работы в открытом космосе и вернулись на Международную космическую станцию.

Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своём Telegram-канале.

Отмечается, что самочувствие экипажа хорошее. Незавершённые работы планируется выполнить в ходе следующих выходов в открытый космос.

Ранее российское руководство полётом МКС решило завершить выход в космос Матвеева и Артемьева.

До этого стало известно, что Артемьев досрочно завершает выход в открытый космос в связи с проблемами с энергообеспечением скафандра.