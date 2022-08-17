военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Артемьев досрочно завершает выход в открытый космос в связи с проблемами со скафандром

Короткая ссылка
Космонавт Олег Артемьев досрочно завершает выход в открытый космос в связи с проблемами с энергообеспечением скафандра.
Артемьев досрочно завершает выход в открытый космос в связи с проблемами со скафандром
  • AP

Об этом говорится в трансляции «Роскосмоса».

«Олег, это очень низкое напряжение, тебе срочно надо возвращаться», — заявил специалист Центра управления полётами Артемьеву в ходе переговоров.

Специалист объяснил, что если аккумулятор полностью разрядится, то может пропасть связь, передаёт РИА Новости.

В связи с этим космонавту рекомендовали «немедленно уходить в люк и стыковаться к станции».

Ранее космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос для работы с манипулятором ERA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить