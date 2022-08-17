Артемьев досрочно завершает выход в открытый космос в связи с проблемами со скафандром

Космонавт Олег Артемьев досрочно завершает выход в открытый космос в связи с проблемами с энергообеспечением скафандра.

Об этом говорится в трансляции «Роскосмоса».

«Олег, это очень низкое напряжение, тебе срочно надо возвращаться», — заявил специалист Центра управления полётами Артемьеву в ходе переговоров.

Специалист объяснил, что если аккумулятор полностью разрядится, то может пропасть связь, передаёт РИА Новости.

В связи с этим космонавту рекомендовали «немедленно уходить в люк и стыковаться к станции».

Ранее космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос для работы с манипулятором ERA.