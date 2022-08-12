«Роскосмос» представит макет новой орбитальной станции на форуме «Армия-2022». Об этом заявили в госкорпорации.

«Макет новой российской орбитальной станции впервые покажут общественности в павильоне VIP-3 госкорпорации «Роскосмос» на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который пройдёт с 15 по 21 августа 2022 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке», — говорится в официальном Telegram-канале компании.

Сейчас идёт эскизное проектирование российской орбитальной станции, среди новых качеств и возможностей которой большая энергетика для целевых задач, унификация модулей, возможность взаимодействия с перспективными спутниковыми группировками и различные режимы функционирования.

Ранее в «Ростехе» рассказали, что госкорпорация в рамках форума «Армия-2022» представит прототип общевойскового универсального экзоскелета, который будет покрывать всё тело.