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«Роскосмос» представит макет новой орбитальной станции на форуме «Армия-2022»

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«Роскосмос» представит макет новой орбитальной станции на форуме «Армия-2022». Об этом заявили в госкорпорации.
«Роскосмос» представит макет новой орбитальной станции на форуме «Армия-2022»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Макет новой российской орбитальной станции впервые покажут общественности в павильоне VIP-3 госкорпорации «Роскосмос» на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который пройдёт с 15 по 21 августа 2022 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке», — говорится в официальном Telegram-канале компании.

Сейчас идёт эскизное проектирование российской орбитальной станции, среди новых качеств и возможностей которой большая энергетика для целевых задач, унификация модулей, возможность взаимодействия с перспективными спутниковыми группировками и различные режимы функционирования.

Ранее в «Ростехе» рассказали, что госкорпорация в рамках форума «Армия-2022» представит прототип общевойскового универсального экзоскелета, который будет покрывать всё тело. 

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