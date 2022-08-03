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«Роскосмос» анонсировал запуск иранского спутника с Байконура 9 августа

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Старт ракеты «Союз-2.1б» с Байконура с иранским спутником дистанционного зондирования Земли «Хайям» запланирован на 9 августа. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
«Роскосмос» анонсировал запуск иранского спутника с Байконура 9 августа
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«На 9 августа 2022 года с космодрома Байконур планируется пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которым предстоит вывести на орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Хайям» по заказу Исламской Республики Иран», — говорится в заявлении.

Отмечается, что спутник разработан и изготовлен на предприятиях, входящих в периметр «Роскосмоса».

Ранее стало известно, что на космодроме Плесецк осуществлён запуск ракеты лёгкого класса «Союз-2.1в», которая выведет на орбиту космический аппарат, разработанный в интересах Минобороны России.

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