Рогозин поручит космонавтам на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что поручит космонавтам на Международной космической станции (МКС) прекратить работу с европейским манипулятором ERA.
Рогозин поручит космонавтам на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA
  • РИА Новости

Он прокомментировал информацию о том, что Европейское космическое агентство (ЕКА) прекращает сотрудничество с «Роскосмосом» по программе ExoMars.

«А я, в свою очередь, даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA», — заявил Рогозин в своём Telegram-канале. 

Манипулятор ERA установлен на российском модуле «Наука» на МКС. 

Ранее глава ЕКА Йозеф Ашбахер заявил, что Европейское космическое агентство прекращает ранее приостановленное сотрудничество с «Роскосмосом» по программе ExoMars.

В марте 2022 года правящий совет Европейского космического агентства признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией «Роскосмос» по миссии ExoMars из-за спецоперации России на Украине.

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