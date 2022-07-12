Рогозин поручит космонавтам на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что поручит космонавтам на Международной космической станции (МКС) прекратить работу с европейским манипулятором ERA.

Он прокомментировал информацию о том, что Европейское космическое агентство (ЕКА) прекращает сотрудничество с «Роскосмосом» по программе ExoMars.

«А я, в свою очередь, даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA», — заявил Рогозин в своём Telegram-канале.

Манипулятор ERA установлен на российском модуле «Наука» на МКС.

Ранее глава ЕКА Йозеф Ашбахер заявил, что Европейское космическое агентство прекращает ранее приостановленное сотрудничество с «Роскосмосом» по программе ExoMars.

В марте 2022 года правящий совет Европейского космического агентства признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией «Роскосмос» по миссии ExoMars из-за спецоперации России на Украине.