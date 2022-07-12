Глава ЕКА объявил о прекращении сотрудничества с «Роскосмосом» по ExoMars
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«Совет поручил мне официально прекратить на данный момент приостановленное сотрудничество с «Роскосмосом» по миссии ровера и посадочной платформы ExoMars», — проинформировал он.
В марте 2022 года правящий совет Европейского космического агентства (ЕКА) признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией «Роскосмос» по миссии ExoMars из-за спецоперации России на Украине.
В июне сообщалось, что ЕКА вернулось к обсуждению миссии ExoMars с российской госкорпорацией «Роскосмос».