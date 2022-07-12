Глава ЕКА объявил о прекращении сотрудничества с «Роскосмосом» по ExoMars

Короткая ссылка
Европейское космическое агентство (ЕКА) прекращает ранее приостановленное сотрудничество с «Роскосмосом» по программе ExoMars. Об этом заявил в Twitter глава агентства Йозеф Ашбахер.
Глава ЕКА объявил о прекращении сотрудничества с «Роскосмосом» по ExoMars
  • Gettyimages.ru

«Совет поручил мне официально прекратить на данный момент приостановленное сотрудничество с «Роскосмосом» по миссии ровера и посадочной платформы ExoMars», — проинформировал он.

В марте 2022 года правящий совет Европейского космического агентства (ЕКА) признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией «Роскосмос» по миссии ExoMars из-за спецоперации России на Украине.

В июне сообщалось, что ЕКА вернулось к обсуждению миссии ExoMars с российской госкорпорацией «Роскосмос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить