Глава ЕКА объявил о прекращении сотрудничества с «Роскосмосом» по ExoMars

Европейское космическое агентство (ЕКА) прекращает ранее приостановленное сотрудничество с «Роскосмосом» по программе ExoMars. Об этом заявил в Twitter глава агентства Йозеф Ашбахер.

«Совет поручил мне официально прекратить на данный момент приостановленное сотрудничество с «Роскосмосом» по миссии ровера и посадочной платформы ExoMars», — проинформировал он.

В марте 2022 года правящий совет Европейского космического агентства (ЕКА) признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией «Роскосмос» по миссии ExoMars из-за спецоперации России на Украине.

В июне сообщалось, что ЕКА вернулось к обсуждению миссии ExoMars с российской госкорпорацией «Роскосмос».