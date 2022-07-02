В США запустили ракету-носитель Atlas V
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию компании.
Отмечается, что один из спутникв, WFOV, оснащён инфракрасным сенсором и позволит американским военным получать изображение участков поля боя высокого качества.
Назначение второго аппарата засекречено.
Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о старте переговоров между Россией и Соединёнными Штатами по вопросу возобновления перекрёстных пилотируемых полётов на Международную космическую станцию (МКС).