В США запустили ракету-носитель Atlas V

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Американская компания United Launch Alliance осуществила запуск ракеты-носителя Atlas V с двумя военными спутниками.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию компании.

Отмечается, что один из спутникв, WFOV, оснащён инфракрасным сенсором и позволит американским военным получать изображение участков поля боя высокого качества. 

Назначение второго аппарата засекречено.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о старте переговоров между Россией и Соединёнными Штатами по вопросу возобновления перекрёстных пилотируемых полётов на Международную космическую станцию (МКС).

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