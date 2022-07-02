В США запустили ракету-носитель Atlas V

Американская компания United Launch Alliance осуществила запуск ракеты-носителя Atlas V с двумя военными спутниками.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию компании.

Отмечается, что один из спутникв, WFOV, оснащён инфракрасным сенсором и позволит американским военным получать изображение участков поля боя высокого качества.

Назначение второго аппарата засекречено.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о старте переговоров между Россией и Соединёнными Штатами по вопросу возобновления перекрёстных пилотируемых полётов на Международную космическую станцию (МКС).