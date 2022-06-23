«Роскосмос» и ЕКА обсуждают дальнейшие действия по поводу миссии «ЭкзоМарс»
- РИА Новости
Как отметили в ЕКА, в июле планируется провести заседание Совета стран-участниц агентства, по итогам которого европейская сторона примет решение о дальнейшей судьбе проекта.
«Окончательное решение о дальнейшей реализации проекта по исследованию Марса, в том числе с возможным международным участием, будет принято «Роскосмосом» после получения от ЕКА официальной информации о результатах упомянутого заседания стран-участниц ЕКА», — говорится в сообщении пресс-службы российской госкорпорации.
В марте правящий совет Европейского космического агентства признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией «Роскосмос» по миссии «ЭкзоМарс» из-за спецоперации России на Украине.
Как сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, специалисты корпорации связались с представителями ЕКА и провели переговоры по возобновлению миссии.
Основная задача миссии заключается в поиске следов прошлой или настоящей жизни на Марсе, а также в улучшении понимания различных периодов существования воды на планете.