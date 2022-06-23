«Роскосмос» и ЕКА обсуждают дальнейшие действия по поводу миссии «ЭкзоМарс»

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«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) ведут переговоры относительно дальнейших действий в рамках миссии «ЭкзоМарс-2022», участие в которой европейская сторона приостановила в марте. В том числе обсуждается возврат в Россию российского оборудования, находящегося на территории ЕС, и возврат в ЕКА европейского оборудования, находящегося на российской территории.
«Роскосмос» и ЕКА обсуждают дальнейшие действия по поводу миссии «ЭкзоМарс»
  • РИА Новости

Как отметили в ЕКА, в июле планируется провести заседание Совета стран-участниц агентства, по итогам которого европейская сторона примет решение о дальнейшей судьбе проекта.

«Окончательное решение о дальнейшей реализации проекта по исследованию Марса, в том числе с возможным международным участием, будет принято «Роскосмосом» после получения от ЕКА официальной информации о результатах упомянутого заседания стран-участниц ЕКА», — говорится в сообщении пресс-службы российской госкорпорации.

В марте правящий совет Европейского космического агентства признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией «Роскосмос» по миссии «ЭкзоМарс» из-за спецоперации России на Украине.

Как сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, специалисты корпорации связались с представителями ЕКА и провели переговоры по возобновлению миссии.

Основная задача миссии заключается в поиске следов прошлой или настоящей жизни на Марсе, а также в улучшении понимания различных периодов существования воды на планете.

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