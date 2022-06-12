«Роскосмос» провёл переговоры с ЕКА по возобновлению миссии «ЭкзоМарс»

Короткая ссылка
Специалисты «Роскосмоса» связались с представителями Европейского космического агентства (ЕКА) и провели переговоры по возобновлению миссии «ЭкзоМарс».

Об этом сообщил ТАСС глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По информации агентства, запуск миссии возможен не ранее 2024 года.

«Коллеги из ЕКА обещали обратиться к патронам в лице стран — участников ЕКА. Если те пойдут навстречу и скажут, что согласны, тогда миссия может быть реализована», — уточнил Рогозин.

Ранее сообщалось о том, что в марте 2022 года правящий совет Европейского космического агентства признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией «Роскосмос» по миссии «ЭкзоМарс» из-за спецоперации России на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить