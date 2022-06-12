«Роскосмос» провёл переговоры с ЕКА по возобновлению миссии «ЭкзоМарс»

Специалисты «Роскосмоса» связались с представителями Европейского космического агентства (ЕКА) и провели переговоры по возобновлению миссии «ЭкзоМарс».

Об этом сообщил ТАСС глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По информации агентства, запуск миссии возможен не ранее 2024 года.

«Коллеги из ЕКА обещали обратиться к патронам в лице стран — участников ЕКА. Если те пойдут навстречу и скажут, что согласны, тогда миссия может быть реализована», — уточнил Рогозин.

Ранее сообщалось о том, что в марте 2022 года правящий совет Европейского космического агентства признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией «Роскосмос» по миссии «ЭкзоМарс» из-за спецоперации России на Украине.