В «Роскосмосе» подтвердили готовность поддержать ряд стран в пилотируемой космонавтике

«Роскосмос» готов оказать помощь восходящим космическим державам в пилотируемой космонавтике во избежание неприемлемых рисков и катастроф при выведении кораблей в космос, заявил глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Ваши европейские партнёры, проявившие удивительное малодушие и непрофессионализм при срыве совместных с нами космических проектов, вам не помогут, а при первой же проблеме переложат ответственность на вас. Мы это видели при срыве европейцами совместной с нами миссии полёта на Марс в 2020 году», — написал Рогозин в своём Telegram.

В мае 2019 года стало известно, что в апреле 2020 года планируется провести испытания российского десантного модуля, которому в марте 2021 года в рамках совместной с Европой программы ExoMars-2020 предстоит совершить посадку на Марс. Станция ExoMars-2020 состоит из европейского перелётного модуля и российского десантного модуля.

В марте 2022 года правящий совет Европейского космического агентства (ЕКА) признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией «Роскосмос» по миссии ExoMars из-за спецоперации России на Украине.