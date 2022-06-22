В технополисе «Москва» будут выпускать препараты для клеточной терапии

Осенью 2022 года в особой экономической зоне «Технополис Москва» начнут производить препараты для клеточной терапии.

Об этом, как пишет НСН, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Владимир Ефимов.

«Резидент особой экономической зоны столицы — производитель препаратов для клеточной терапии — завершил строительство своего завода и готовится к осени начать серийное производство. В его планах — выпускать до 70 тыс. единиц продукции в год для клиник, ожоговых центров и центров медицины катастроф. Объём инвестиций в проект уже достиг 240 млн рублей», — сообщил он.

Компания «Акрус БиоМед» является резидентом особой экономической зоны с 2019 года. Она будет производить новые биомедицинские клеточные продукты, которые применяются в лечении длительно незаживающих ран, язв и обширных ожогов, позволяют восстановить кожные покровы в короткие сроки. Также планируется выпуск компонентов биомедицинских клеточных продуктов.

Строительство нового завода на территории ОЭЗ в Печатниках уже завершено. На нём будут работать 50 человек.