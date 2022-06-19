Рогозин заявил о военизации западной космонавтики

Короткая ссылка
Космонавтика стран Запада в настоящее время движется в сторону войны, считает гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Такое мнение он выразил в интервью каналу «Россия 24».

«Мы видим, куда, в принципе, мир западной космонавтики двигается: он идёт в сторону войны», — сказал Рогозин.

Он напомнил, что это касается группировок связи, в том числе Starlink.

«Она оперативно по задаче, поставленной Пентагоном, военным ведомством США, ввезла абонентское оборудование... и это абонентское оборудование распределено по подразделениям Вооружённых сил Украины и нацбатов, оно принимает сигнал широкополосный, в том числе доступ в интернет осуществляется, и тем самым беспилотными системами идёт управление, и идёт управление подразделениями», — отметил глава «Роскосмоса».

Рогозин также рассказал, что частные компании США собирают визуальные и радиолокационные данные, чтобы обеспечить Украину информацией, необходимой для наведения ракет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить