Рогозин заявил о военизации западной космонавтики

Космонавтика стран Запада в настоящее время движется в сторону войны, считает гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Такое мнение он выразил в интервью каналу «Россия 24».

«Мы видим, куда, в принципе, мир западной космонавтики двигается: он идёт в сторону войны», — сказал Рогозин.

Он напомнил, что это касается группировок связи, в том числе Starlink.

«Она оперативно по задаче, поставленной Пентагоном, военным ведомством США, ввезла абонентское оборудование... и это абонентское оборудование распределено по подразделениям Вооружённых сил Украины и нацбатов, оно принимает сигнал широкополосный, в том числе доступ в интернет осуществляется, и тем самым беспилотными системами идёт управление, и идёт управление подразделениями», — отметил глава «Роскосмоса».

Рогозин также рассказал, что частные компании США собирают визуальные и радиолокационные данные, чтобы обеспечить Украину информацией, необходимой для наведения ракет.