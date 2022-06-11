Рогозин сообщил о задержке в оплате полёта астронавта из США на российском корабле
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«Мы получили полное финансирование со стороны не NASA, а компании Axiom, которая выступала в качестве посредника в организации этой миссии… Обещали нам до конца мая заплатить. Скажу так: они опоздали ровно на месяц», — приводит его слова РИА Новости.
Рогозин отметил, что из-за давления на NASA со стороны конгресса в ведомстве выбрали частную компанию Axiom Space в качестве посредника и заказали полёт у них.
Ванде Хай прилетел на МКС 9 апреля 2021 года.
30 марта спускаемый аппарат корабля «Союз МС-19», на борту которого находятся россияне Антон Шкаплеров и Пётр Дубров вместе с американцем Марком Ванде Хаем, совершил посадку в степи Казахстана.