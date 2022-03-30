Космонавты Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернулись на Землю

Короткая ссылка
Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-19», на борту которого находятся россияне Антон Шкаплеров и Пётр Дубров вместе с американцем Марком Ванде Хаем, совершил посадку в степи Казахстана.
Космонавты Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернулись на Землю
  • © Космонавт Олег Новицкий/Роскосмос

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центра управления полётами.

Посадка произошла в 147 км юго-восточнее города Жезказган.

Ранее сообщалось, что корабль «Союз МС-19» отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента МКС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить