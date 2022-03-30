Космонавты Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернулись на Землю

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-19», на борту которого находятся россияне Антон Шкаплеров и Пётр Дубров вместе с американцем Марком Ванде Хаем, совершил посадку в степи Казахстана.

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