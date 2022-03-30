Космонавты Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернулись на Землю
Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-19», на борту которого находятся россияне Антон Шкаплеров и Пётр Дубров вместе с американцем Марком Ванде Хаем, совершил посадку в степи Казахстана.
- © Космонавт Олег Новицкий/Роскосмос
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центра управления полётами.
Посадка произошла в 147 км юго-восточнее города Жезказган.
Ранее сообщалось, что корабль «Союз МС-19» отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента МКС.
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