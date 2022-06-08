На Ямале рассказали о грантах для учёных-мерзлотоведов
- РИА Новости
Об этом пишет «Ямал 1».
Размер грантов составит от 500 тыс. до 1 млн рублей. Определять получателей будет окружной совет по науке и высшему образованию.
«Мы стараемся максимально привлекать научное сообщество к теме вечной мерзлоты. К сожалению, обнаружили, что в последние годы профильных научных работ практически нет», — заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
По его словам, осенью на Ямале прошла конференция, где были достигнуты договорённости о специальных стимулирующих выплатах за написание кандидатских и докторских работ по вечной мерзлоте.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО направят 59 млн рублей на оборудование для изучения вечной мерзлоты.