На Ямале рассказали о грантах для учёных-мерзлотоведов

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Учёные-мерзлотоведы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получат гранты.
На Ямале рассказали о грантах для учёных-мерзлотоведов
  • РИА Новости

Об этом пишет «Ямал 1».

Размер грантов составит от 500 тыс. до 1 млн рублей. Определять получателей будет окружной совет по науке и высшему образованию.

«Мы стараемся максимально привлекать научное сообщество к теме вечной мерзлоты. К сожалению, обнаружили, что в последние годы профильных научных работ практически нет», — заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

По его словам, осенью на Ямале прошла конференция, где были достигнуты договорённости о специальных стимулирующих выплатах за написание кандидатских и докторских работ по вечной мерзлоте.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО направят 59 млн рублей на оборудование для изучения вечной мерзлоты.

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