В ЯНАО направят 59 млн рублей на оборудование для изучения вечной мерзлоты

В Ямало-Ненецком автономном округе направят 59 млн рублей на оборудование лаборатории криологии Земли. Соответствующую субсидию из бюджета региона получит Центр освоения Арктики.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

Лаборатория призвана обеспечивать геотехническую безопасность проектирования, строительства и эксплуатации капитальных объектов в условиях Крайнего Севера.

«Бюджетные средства будут направлены для формирования научно-технической базы лаборатории криологии Земли и геотехнической безопасности, в том числе для закупки спецоборудования, расходных материалов, транспортных средств для мобильных лабораторий, лабораторной мебели, организационной техники, спецодежды и средств защиты», — отметили в пресс-службе.

Ранее директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров рассказал о выводах, к которым пришли учёные, изучая лёд Антарктиды, которому несколько сотен тысяч лет.