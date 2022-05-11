В ЯНАО направят 59 млн рублей на оборудование для изучения вечной мерзлоты

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В Ямало-Ненецком автономном округе направят 59 млн рублей на оборудование лаборатории криологии Земли. Соответствующую субсидию из бюджета региона получит Центр освоения Арктики.
В ЯНАО направят 59 млн рублей на оборудование для изучения вечной мерзлоты
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Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

Лаборатория призвана обеспечивать геотехническую безопасность проектирования, строительства и эксплуатации капитальных объектов в условиях Крайнего Севера.

«Бюджетные средства будут направлены для формирования научно-технической базы лаборатории криологии Земли и геотехнической безопасности, в том числе для закупки спецоборудования, расходных материалов, транспортных средств для мобильных лабораторий, лабораторной мебели, организационной техники, спецодежды и средств защиты», — отметили в пресс-службе.

Ранее директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров рассказал о выводах, к которым пришли учёные, изучая лёд Антарктиды, которому несколько сотен тысяч лет.

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