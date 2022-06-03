Грузовой корабль «Прогресс МС-20» вывели на орбиту

Транспортный грузовой корабль «Прогресс М-20» успешно вывела на орбиту ракета-носитель «Союз-2.1а».

Событие транслировал «Роскосмос».

Стыковка корабля со служебным модулем МКС запланирована на 16:02 мск. Полёт до космической станции займёт более 3,5 часа.

На сайте «Роскосмоса» сообщается о том, что «Прогресс МС-20» пробудет на МКС 256 дней.

Корабль доставит 599 кг топлива дозаправки, 420 л воды, 40 кг сжатого азота в баллонах, а также 1458 кг различного оборудования и материалов, включая бортовую ресурсную аппаратуру российского сегмента МКС, инструменты и приспособления для внекорабельной деятельности, кабельные укладки и комплекты датчиков, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.

Ранее сообщалось о том, что ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-20» установлена на стартовой площадке на Байконуре.