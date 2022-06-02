В предприятии «Роскосмоса» намерены проработать вопрос запуска кораблей с Восточного

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в «Роскосмос») начал проработку вопроса запуска пилотируемых кораблей «Союз» на ракетах «Союз» с космодрома Восточный. Об этом рассказал гендиректор ЦЭНКИ Руслан Мухамеджанов.

«С учётом наличия в госкорпорации «Роскосмос» двух стартовых комплексов для ракет-носителей «Союз» логично выглядит доработка стартового комплекса на космодроме Восточный для обеспечения запуска пилотируемых космических кораблей, и такие работы уже начаты», — отметил он в интервью РИА Новости.

Мухамеджанов добавил, что обеспечение гарантированного доступа в космос является приоритетной задачей российской Федеральной космической программы.

Ранее стало известно, что ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-20» установлена на стартовой площадке на Байконуре.

19 мая с космодрома Плесецк в Архангельской области боевой расчёт Космических войск ВКС провёл успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.