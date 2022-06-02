Роспотребнадзор заявил о готовности помочь ряду стран в борьбе с оспой обезьян
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что Роспотребнадзор уже получил запросы из стран ЕАЭС и Европейского региона ВОЗ на помощь в борьбе с распространением вируса оспы обезьян.
«При необходимости партнёрам будет оказана соответствующая помощь», — говорится в сообщении, слова которого передаёт ТАСС.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не выявлено случаев заболевания оспой обезьян.
Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.