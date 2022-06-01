Корабль «Прогресс МС-18» отстыковался от МКС

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Грузовой корабль «Прогресс МС-18» отстыковался от модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС).
Корабль «Прогресс МС-18» отстыковался от МКС
  • © Роскосмос

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что через несколько часов он сойдёт с орбиты и будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

Уточняется, что корабль доставил на МКС стандартные грузы и инструменты для работы в открытом космосе, а теперь заберёт с собой мусор со станции.

Как указывает агентство, с помощью двигательной установки корабля несколько раз проводилась коррекция орбиты станции, в том числе три раза для увода МКС от космического мусора.

Ранее стало известно, что в США рассчитывают на продолжение сотрудничества с Россией по Международной космической станции до 2030 года.

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