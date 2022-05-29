Трамп призвал к переговорам по Украине во избежание третьей мировой войны
По мнению бывшего американского лидера, причина происходящего на Украине кроется «в глупости того, что мы говорим и делаем».
«Вы закончите миллионами (потерянных. — RT) жизней. Вы можете даже закончить третьей мировой войной... Не будет никаких победителей... Они должны вернуться за стол (переговоров. — RT)», — цитирует Трампа РИА Новости.
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия не допустит начала третьей мировой войны.
Он также отметил, что Россия вынуждена постоянно напоминать о способности дать немедленный и сверхмощный ответ в случае любой агрессии или нападения на её территорию.