Трамп призвал к переговорам по Украине во избежание третьей мировой войны

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Из-за действий разных сторон и нынешней риторики конфликт на Украине может привести к гибели миллионов людей и третьей мировой войне, поэтому все усилия нужно направить на переговоры, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

По мнению бывшего американского лидера, причина происходящего на Украине кроется «в глупости того, что мы говорим и делаем».

«Вы закончите миллионами (потерянных. —  RT) жизней. Вы можете даже закончить третьей мировой войной... Не будет никаких победителей... Они должны вернуться за стол (переговоров. — RT)», — цитирует Трампа РИА Новости.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия не допустит начала третьей мировой войны.

Он также отметил, что Россия вынуждена постоянно напоминать о способности дать немедленный и сверхмощный ответ в случае любой агрессии или нападения на её территорию.

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