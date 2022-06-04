В России предложили печатать на 3D-принтерах иностранные автозапчасти

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Дарья Ускова
Российские предприниматели намерены запустить линейку отечественных 3D-принтеров, которые в перспективе смогут печатать импортные компоненты и кузовные детали для автомобильной промышленности.
В России предложили печатать на 3D-принтерах иностранные автозапчасти
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  • © Monty Rakusen

Как стало известно RT, соответствующий проект заявлен в треке Национальной технологической инициативы на форум «Сильные идеи для нового времени», который состоится летом в Москве.

По мнению лидера проекта, заместителя начальника отдела развития инновационной деятельности управления инвестиций и инноваций Липецкой области Максима Ланских, после ухода крупных автопроизводителей с российского рынка может возникнуть нехватка оригинальных запчастей.

Он также подчеркнул, что частично закрыть спрос на зарубежные компоненты сможет 3D-печать автозапчастей, однако для этого необходимо наращивать внедрение аддитивных технологий в отечественный автопром.

Авторы проекта отметили, что сейчас российские производители как оборудования для 3D-печати, так и расходников используют в основном зарубежную сырьевую и элементную базу.

«Что касается расходных полимерных материалов, то для 3D-печати очень важны их стабильные и неизменные свойства. Отечественные производители сырья пока не наладили стабильного производства подобных материалов. В лабораториях сейчас разрабатываются различные полимерные композиции или добавки», — сообщил Ланских.

Ранее сообщалось, что российские учёные разработали пять новых жаропрочных сплавов для двигателя ПД-8.

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