В Центре планетарной защиты прокомментировали сообщения о приближающемся к Земле астероиде
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«Расстояние — в десять раз дальше, чем находится Луна. Какая может быть опасность?» — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.
По его словам, метеориты постоянно падают на Землю и по-настоящему «серьёзные» события случаются примерно несколько раз в 100 лет.
«Метеорит — это то, что упало на Землю. В космосе же летают астероиды и кометы», — добавил Зайцев.
Ранее старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Малахов рассказал о лунной программе.