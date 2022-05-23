В Центре планетарной защиты прокомментировали сообщения о приближающемся к Земле астероиде

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Директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев прокомментировал сообщение о том, что 27 мая к Земле приблизится астероид.
В Центре планетарной защиты прокомментировали сообщения о приближающемся к Земле астероиде
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«Расстояние — в десять раз дальше, чем находится Луна. Какая может быть опасность?» — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, метеориты постоянно падают на Землю и по-настоящему «серьёзные» события случаются примерно несколько раз в 100 лет.

«Метеорит — это то, что упало на Землю. В космосе же летают астероиды и кометы», — добавил Зайцев.

Ранее старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Малахов рассказал о лунной программе.

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