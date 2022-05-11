Колумбия присоединилась к американской лунной программе Artemis

Колумбия подписала с NASA соглашение о присоединении республики к лунной программе США Artemis.

«Соглашение с NASA — это ставка на наших женщин, поскольку программа Artemis направлена на отправку первой женщины на Луну, возможно, в рамках миссии 2024 года, а затем в ходе миссии на Марс, и мы хотим видеть в этой группе колумбийских женщин», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы вице-президента Колумбии Марты Лусии Рамирес.

Ранее сообщалось, что NASA вынуждено отложить миссию по высадке астронавтов на Луну из-за задержек в программе по разработке новых скафандров. По графику ведомства они должны были быть готовы к ноябрю 2024 года, однако из-за выявленных проблем предоставление скафандров переносится по меньшей мере на 20 месяцев.