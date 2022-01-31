«Невидимые пустоты»: российские физики изучили скрытые помещения монастыря в Переславле-Залесском

Российские физики проанализировали данные, полученные методом мюонной радиографии в Свято-Троицком Даниловом мужском монастыре в Переславле-Залесском. Ранее учёным удалось установить существование скрытых помещений в монастырских строениях. Сейчас исследователи представили итоги изысканий в виде 3D-моделей зданий и прилегающих территорий. Руководство монастыря считает, что часть найденных физиками помещений могут быть древними погребальными криптами.

Российские учёные из НИТУ «МИСиС» и Физического института им. П.Н. Лебедева РАН подвели итог работ по исследованию скрытых помещений Свято-Троицкого Даниловского мужского монастыря в Переславле-Залесском. С помощью мюоных датчиков учёные смогли уточнить форму и расположение комнат, замурованных в зданиях монастыря XVI века, сообщили RT в пресс-службе НИТУ «МИСиС».

Обнаружить пустоты в кладке и на территории монастыря учёным удалось ранее методом мюонной радиографии, в качестве детекторов излучения использовались фотоэмульсионные слои. Они улавливали ионизирующее излучение, проходящее сквозь стены древних строений.

© Пресс-служба НИТУ «МИСиС»

Физики отсканировали данные с 22 детекторов, которые были установлены в монастыре в 2020 году. В декабре 2021 года учёные проанализировали полученные результаты и представили экспериментальные результаты в виде 3D-моделей зданий и прилегающих территорий.

Работы проводились при содействии комиссии по работе с вузами и научным сообществом при московском Епархиальном совете Русской православной церкви.

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Как рассказала в беседе с RT научный руководитель проекта, ведущий эксперт МИСиС и главный научный сотрудник ФИАН Наталья Полухина, в подземном пространстве между двумя храмами и под ними исследователи обнаружили несколько новых объектов.

«В подвальных помещениях церкви Похвалы Божией Матери конца XVII века найдены неизвестные пустоты, отсутствующие на плане бюро технической инвентаризации (БТИ). Помимо этого, между церковью и храмом Всех Святых обнаружена большая продольная полость. Перед самим храмом — помещение прямоугольной формы, а также малая пустота между подвалом и первым этажом», — отметила Полухина.

По мнению настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря игумена Пантелеимона (Королёва), почти наверняка обнаруженные учёными подземные полости — это погребальные крипты.

«Данилов монастырь изначально основан на кладбище, а впоследствии многие вполне состоятельные люди желали быть тут похороненными, и их могли хоронить не просто в земляную могилу, а выкладывать кирпичом подземное помещение — крипту. Есть свидетельства, что в новейшее время земля на территории монастыря местами проседала, заполняя подземные пустоты, и вероятно, что все эти полости имеют сходное происхождение», — предположил настоятель.

Что касается пустот, обнаруженных в стенах монастыря, то их назначение пока неясно. Как отметил игумен Пантелеимон, здания монастыря за века претерпели множество ремонтов и перепланировок.

Церковь Всех Святых. 1 — объект небольшого размера — полость или область с плотностью меньшей, чем основная часть материала (грунт, стены и т.п.); 2 — дверной проём, ведущий в келью между подвалом и первым этажом; 3 — протяжённый полый объект

© Пресс-служба НИТУ «МИСиС»

«Подвальные печи строились и разрушались, менялось предназначение технических помещений, были большие изменения при восстановлении после пожаров. Мне трудно понять, какое было назначение доступных помещений, а ещё труднее угадать про невидимые пустоты», — добавил он.

Напомним, Свято-Троицкий Данилов монастырь был основан в 1508 году. Старинные документы, включавшие планы помещений, были утеряны.

Мюонный «рентген»

Мюоны — это элементарные частицы космического происхождения, которые могут пролетать сквозь многометровые стены или грунт.

Мюонная радиография — метод исследования, при котором процесс рассеивания или поглощения мюонных пучков при их прохождении через изучаемый объект регистрируется специальными датчиками. Для исследования используются мюоны от ускорителей или мюоны космических лучей.

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При этом на объект исследования не оказывается никакого дополнительного воздействия — например, не требуется разбирать кладку древних строений.

Впервые эта технология была применена лауреатом Нобелевской премии, известным физиком Луисом Альваресом для поиска скрытых камер в египетских пирамидах. Эксперимент был запущен в 1968 году, сбор данных продолжался несколько месяцев.

После анализа собранных тогда данных гипотеза о наличии в пирамиде Хефрена скрытой камеры не подтвердилась.

Сегодня мюонная радиография применяется в различных сферах, например для исследования вулканических, сейсмических и карстовых процессов, в разведке полезных ископаемых, а также для обеспечения безопасности на атомных электростанциях.