Ключ в ладони: российские учёные создали технологию идентификации по строению сети венозных сосудов на руке

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Арсений Скрынников
Российские разработчики создали технологию идентификации человека по индивидуальному строению сети венозных сосудов ладони. По их утверждению, венозный «рисунок» окончательно формируется к двенадцати годам и не меняется в течение жизни человека, поэтому он, как и папиллярный узор на пальцах, может быть способом биометрической идентификации. Подобную систему можно использовать в офисах, аэропортах и на вокзалах, на производствах, в спортивных центрах, банках, в розничных сетях, на предприятиях общественного питания и даже для доступа к автотранспорту и частным домам, утверждают специалисты.
Ключ в ладони: российские учёные создали технологию идентификации по строению сети венозных сосудов на руке
  • Gettyimages.ru
  • © natasaadzic

Российские разработчики создали технологию идентификации человека по индивидуальному строению сети венозных сосудов ладони. Об этом RT сообщила пресс-служба Платформы НТИ (Национальной технологической инициативы). Разработчик — екатеринбургская компания Biosmart.

Проект сканера ладони Palmjet использует венозный «рисунок». Он окончательно формируется к двенадцати годам и не меняется в течение жизни человека, поэтому, как и папиллярный узор на пальцах, может быть способом биометрической идентификации, утверждают в пресс-службе.

«Подобную систему можно использовать в офисах, аэропортах и на вокзалах, на производствах, в спортивных центрах, банках, в розничных сетях, на предприятиях общественного питания и даже для доступа к автотранспорту и частным домам», — отметил в беседе с RT пресс-секретарь Платформы НТИ Юрий Сушинов.

По словам разработчиков, подобные сканеры обладают мультифункциональными возможностями. Они позволяют избегать подмены электронных пропусков, а также могут вести учёт прогулов и опозданий сотрудников. Устройства сканируют ладонь в мультиспектральном инфракрасном свете и считывают её отражение.

«Гемоглобин в венах поглощает часть ИК-излучения, поэтому на отражении проявляется узор кровеносных сосудов. Математические алгоритмы преобразуют узор в цифровой код и упаковывают его в зашифрованный файл-шаблон размером всего 4 килобайта», — объясняют авторы проекта.

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Как рассказали RT специалисты, такой биометрический шаблон сохраняется в базе данных. Чтобы идентифицировать человека, устройство сканирует его ладонь и сравнивает с файлами из базы. За это отвечает искусственный интеллект — нейросетевой алгоритм. Весь процесс идентификации, уверяют разработчики, занимает менее полсекунды.

По их данным, состояние поверхности руки не имеет значения: сканер вен распознает человека как по грязной или влажной ладони, так и ладони с порезами, мозолями и даже в тонкой медицинской перчатке. Прикасаться к поверхности при проверке не обязательно — сканер фиксирует рисунок вен с расстояния 3—9 см. Взломать такую систему невозможно, утверждают разработчики.

«Из-за пандемии бесконтактные методы идентификации будут очень активно расти, и мы наблюдаем это на примере лицевой биометрии, но и у бесконтактного сканера вен ладони есть хорошие шансы стать лидером рынка», — сообщила в беседе с RT PR-директор компании-разработчика Анна Маликова.

В планах специалистов занять от 25 до 30% российского рынка биометрии.

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