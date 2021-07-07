Ключ в ладони: российские учёные создали технологию идентификации по строению сети венозных сосудов на руке

Российские разработчики создали технологию идентификации человека по индивидуальному строению сети венозных сосудов ладони. По их утверждению, венозный «рисунок» окончательно формируется к двенадцати годам и не меняется в течение жизни человека, поэтому он, как и папиллярный узор на пальцах, может быть способом биометрической идентификации. Подобную систему можно использовать в офисах, аэропортах и на вокзалах, на производствах, в спортивных центрах, банках, в розничных сетях, на предприятиях общественного питания и даже для доступа к автотранспорту и частным домам, утверждают специалисты.

Российские разработчики создали технологию идентификации человека по индивидуальному строению сети венозных сосудов ладони. Об этом RT сообщила пресс-служба Платформы НТИ (Национальной технологической инициативы). Разработчик — екатеринбургская компания Biosmart.

Проект сканера ладони Palmjet использует венозный «рисунок». Он окончательно формируется к двенадцати годам и не меняется в течение жизни человека, поэтому, как и папиллярный узор на пальцах, может быть способом биометрической идентификации, утверждают в пресс-службе.

«Подобную систему можно использовать в офисах, аэропортах и на вокзалах, на производствах, в спортивных центрах, банках, в розничных сетях, на предприятиях общественного питания и даже для доступа к автотранспорту и частным домам», — отметил в беседе с RT пресс-секретарь Платформы НТИ Юрий Сушинов.

По словам разработчиков, подобные сканеры обладают мультифункциональными возможностями. Они позволяют избегать подмены электронных пропусков, а также могут вести учёт прогулов и опозданий сотрудников. Устройства сканируют ладонь в мультиспектральном инфракрасном свете и считывают её отражение.

«Гемоглобин в венах поглощает часть ИК-излучения, поэтому на отражении проявляется узор кровеносных сосудов. Математические алгоритмы преобразуют узор в цифровой код и упаковывают его в зашифрованный файл-шаблон размером всего 4 килобайта», — объясняют авторы проекта.

Как рассказали RT специалисты, такой биометрический шаблон сохраняется в базе данных. Чтобы идентифицировать человека, устройство сканирует его ладонь и сравнивает с файлами из базы. За это отвечает искусственный интеллект — нейросетевой алгоритм. Весь процесс идентификации, уверяют разработчики, занимает менее полсекунды.

По их данным, состояние поверхности руки не имеет значения: сканер вен распознает человека как по грязной или влажной ладони, так и ладони с порезами, мозолями и даже в тонкой медицинской перчатке. Прикасаться к поверхности при проверке не обязательно — сканер фиксирует рисунок вен с расстояния 3—9 см. Взломать такую систему невозможно, утверждают разработчики.

«Из-за пандемии бесконтактные методы идентификации будут очень активно расти, и мы наблюдаем это на примере лицевой биометрии, но и у бесконтактного сканера вен ладони есть хорошие шансы стать лидером рынка», — сообщила в беседе с RT PR-директор компании-разработчика Анна Маликова.

В планах специалистов занять от 25 до 30% российского рынка биометрии.