Секреты регенерации: как механизм восстановления тканей у морских червей поможет медицине

Российские эмбриологи провели исследование уникальных генетических механизмов регенерации у зёленого нереиса, обитающего в водах Белого моря. В ходе экспериментов с животными в лаборатории был обнаружен ключевой белок, запускающий процесс активного деления клеток. Учёные полагают, что подобные белки можно использовать и в препаратах регенеративной медицины — для быстрого заживления ран у людей.

Эмбриологи Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) изучили механизмы регенерации тканей у морских животных — кольчатых червей зелёных нереисов. Полученные в ходе лабораторных исследований знания учёные планируют применить для разработки способа быстрого лечения ран у людей. Результаты экспериментов опубликованы в журнале Genes. Об этом RT сообщила пресс-служба Российского научного фонда, поддержавшего исследование.

Учёные выловили в Белом море несколько особей кольчатого червя зелёного нереиса, известного своей уникальной способностью к регенерации тканей. Эти крупные (до полуметра в длину) плодовитые животные, отмечают исследователи, живут от трёх до семи лет и обладают уникальной способностью регенерации.

Во время сбора материала

© Виталий Козин

Пойманные животные были искусственно оплодотворены, после чего у учёных появились пригодные для генетических исследований новые особи, выращенные в контролируемых лабораторных условиях.

В ходе экспериментов были определены ключевые белки, которые играют значимую роль в заживлении ран и росте тканей. Ими оказались особые гены — фибробластические факторы роста (FGF). Именно их в экстренном случае выделяют эпидермис, нервная ткань, макрофаги и фибробласты — основные клетки соединительной ткани. Под воздействием таких белков запускается процесс активного деления клеток и выработки предшественника коллагена (тропоколлагена), синтезируются межклеточный матрикс (каркас для соединительной ткани) и основное вещество соединительной ткани, начинается рост нервов и кровеносных сосудов, пояснили учёные.

Самка нереиса мечет икру

Эмбриологи синтезировали из РНК регенерирующих червей светящиеся зонды, которые позволили увидеть внутри организма животного место активности генов. После этого учёные искусственно заблокировали эти участки у нескольких особей, что привело к остановке восстановительных процессов.

Как отмечают исследователи, родственные белкам FGF протеины есть и у человека, а потому полученные знания могут быть использованы в регенеративной медицине.

«Уже сейчас белки группы FGF применяют в экспериментальных методиках культивирования клеток. Их добавляют в коктейль питательной жидкости, чтобы выращивать различные культуры клеток животного происхождения. Однако мы можем выйти и за пределы клеточных культур, например, использовать их в различных препаратах для быстрого заживления ран прямо на человеке», — объяснил в беседе с RT один из авторов работы, старший преподаватель СПбГУ Виталий Козин.

По мнению Козина и его коллег, принципиальная роль белков FGF у позвоночных и беспозвоночных не отличается. Результаты генетического анализа показали, что FGF должны были участвовать в восстановительных процессах уже у общего предка животных с двусторонней симметрией, жившего более 500 млн лет назад.

«Теперь нам предстоит выяснить, что именно послужило причиной замедления регенерации у человека. Уже этим летом мы испытаем на нереисе действие синтетического FGF. Возможно, повышение его уровня по сравнению с естественным приведёт к ускорению регенерации», — поделился планами Виталий Козин.