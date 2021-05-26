В тени Земли: суперлуние совпало с полным лунным затмением

26 мая жители Земли стали свидетелями весьма редкого природного явления — полного лунного затмения, которое совпало с полнолунием и суперлунием, когда Луна находилась ближе всего к Земле, а её видимый размер был максимальным. Затмение началось в 12:45 мск, достигло своей максимальной фазы в 14:19 и завершилось в 15:53. Совпадение суперлуния с полным лунным затмением случается редко — в прошлый раз жители России могли наблюдать его 12 лет назад. Увидеть полную фазу затмения можно было на Дальнем Востоке страны, а также в Тихоокеанском регионе: в Китае, Японии, Австралии, на Западном побережье США и Южной Америки. На широте Москвы затмение Луны не наблюдалось.

День 26 мая 2021 года отмечен сразу тремя событиями, связанными с Луной. В 04:52 мск Луна оказалась в ближайшей к Земле точке околоземной орбиты — перигее, а в 14:14 наступило полнолуние. В 12:45 Луна вошла в конус тени от Земли и началось лунное затмение, которое достигло своей максимальной фазы в 14:19. Полное затмение длилось 14 минут и 30 секунд.

«Полное затмение Луны... примечательно тем, что совпадает с так называемым суперлунием — временем прохождения Луной перигея её орбиты вокруг Земли. В этот момент Луна находится ближе всего к Земле, а значит, её видимый размер максимален», — пояснила астрофизик Московского университета, научный сотрудник отдела Луны и планет Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга (ГАИШ) МГУ Екатерина Феоктистова.

По данным Московского планетария, на широте столичного региона затмение Луны не наблюдалось. Астрономы пояснили, что явление могли увидеть жители Хабаровского и Приморского краёв, жители полуостровов Камчатка и Чукотка, а также прилегающих к ним территорий. Так, в Петропавловске-Камчатском полная фаза лунного затмения прошла в 23:19 по местному времени, а далее на запад наблюдались только убывающие частные фазы затмения.

Полную фазу затмения наблюдали жители Тихоокеанского региона — в Китае, Японии, Австралии, на Западном побережье США и Южной Америки, заявили в ГАИШ МГУ.

Также астрономы отмечают, что во время затмения верхние части тени окрашиваются в голубоватые цвета. Если небо чистое, суперлуние можно наблюдать по всему миру — в это время диск Луны становится багрово-красным.

Совпадение суперлуния с полным лунным затмением встречается редко — в прошлый раз жители России могли наблюдать его 12 лет назад.