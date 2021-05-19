«Обман, обесценивание и удача»: как учёные определили факторы «синдрома самозванца» для России

Учёные провели первое в России полномасштабное изучение «синдрома самозванца» — убеждённости людей в том, что их успехи объясняются сторонними факторами, а не способностями и квалификацией. В исследовании приняли участие 370 студентов высших учебных заведений страны, чей средний возраст составил около 19 лет. В ходе тестирования проверялась надёжность русскоязычной версии «шкалы феномена самозванца», которая показала хорошие результаты. Учёные сообщают, что рассмотренная методика может применяться в научных и прикладных целях, в том числе в процессе психологического консультирования, а также в сфере работы с персоналом и для самодиагностики.

Учёные Высшей школы экономики (ВШЭ) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) опробовали на российских студентах «шкалу феномена самозванца» — инструмент определения неуверенности человека в собственных силах, несмотря на объективную квалификацию и достижения. Об этом сообщается в «Психологическом журнале» РАН. Работа была поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований.

По сообщению пресс-службы ВШЭ, в исследовании приняли участие 370 студентов вузов Пермского края, чей средний возраст составил около 19 лет. Как область для научного изучения, «синдром самозванца» был определён в конце 1980-х годов в результате систематических наблюдений во время психотерапевтических сеансов психолога Паулины Кланс (США). Уже в то время учёные отметили, что для некоторых людей свойственна внутренняя убеждённость в том, что их успех зависит исключительно от случайности, внешней ошибки, личного обаяния или усердной работы, но не от способностей или умений.

Тогда также было показано, что «синдром самозванца» характерен для женщин, занимающих высокие должности или имеющих высокие академические достижения. Но позднее выяснилось, что проблема охватывает более широкие слои населения.

Российский коллектив утверждает, что «синдром самозванца» чаще всего проявляется в новых для человека ситуациях при принятии новой роли в новом коллективе.

Учёные отметили, что синдром «развивается в условиях, когда люди пытаются изменить своё поведение, чтобы их положительно оценивали в новой ситуации или группе, в связи с чем данный феномен может стать препятствием для вхождения в среду и успешной адаптации».

Такой синдром препятствует достижениям в конкретной сфере деятельности и ведёт к переживанию негативных эмоциональных состояний, вызывает тревожность, депрессию, страх неудачи, является помехой в развитии карьеры, утверждают авторы в обзорной части своего исследования.

Исследователи полагают, что «синдром самозванца» препятствует достижениям в конкретной сфере деятельности и ведёт к переживанию негативных эмоциональных состояний, вызывает тревожность, депрессию, страх неудачи и является препятствием в развитии карьеры

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В целом по шкале Паулины Кланс определены три фактора такого феномена: обман (боязнь обнаружения некомпетентности), обесценивание (при котором способности других людей воспринимаются выше собственных) и удача (когда собственный успех приписывается случайному стечению обстоятельств).

По мнению исследователей, чем сильнее выражен «синдром самозванца», тем в большей степени человек зависит от мнения окружающих, не удовлетворён собственными возможностями, обладает пониженной самооценкой и не верит в свои силы, что вызывает неудовлетворенность собой и приводит к внутреннему конфликту и самообвинению.

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«В настоящее время в России можно наблюдать ряд факторов, с большой вероятностью приводящих к возникновению «синдрома самозванца», — говорит автор работы, доцент ВШЭ Марина Шевелёва.

По её информации, именно женщины, которые преуспевают в бизнесе и политике, демонстрируют высокий уровень «синдрома самозванца». Кроме того, в соответствии с данными зарубежных исследований, такой синдром ярко проявляется у расовых и этнических меньшинств. Также, отмечает Шевелёва, на развитие неуверенности человека в собственных силах повлияла повышенная географическая мобильность молодёжи, получающей высшее образование в крупных городах страны.

Рассмотренная методика может применяться в научных и прикладных целях, в том числе в процессе психологического консультирования, а также в сфере работы с персоналом и для самодиагностики, уверены специалисты. Высокие показатели шкалы для «синдрома самозванца» учёные также соотносят с интровертированностью, низким самоконтролем и эмоциональной нестабильностью. Противоположностью этим личностным характеристикам исследователи называют экстраверсию, доброжелательность, сознательность и открытость к опыту.