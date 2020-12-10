«Говорящие» горшки: учёные определили диету жителей Древней Индии

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Арсений Скрынников
Археологи установили, что продукты животного происхождения составляли основу питания жителей Индской цивилизации. Об этом свидетельствуют следы животных жиров, найденные на керамике в штатах Харьяна и Уттар-Прадеш на северо-западе страны. Как выяснили учёные, около 4—4,5 тыс. лет назад обитатели долины Инда употребляли в пищу, в частности, мясо свиней, буйволов, овец и коз, а также молочные продукты.
«Говорящие» горшки: учёные определили диету жителей Древней Индии
  • Мохенджо-Даро — крупнейший город цивилизации долины Инда
  • AFP
  • © Asif Hassan

Археологи из Национального центра научных исследований Франции и Кембриджского университета исследовали образцы древнеиндийской керамики и установили, что представители Хараппской цивилизации (известной также как цивилизация долины реки Инд) употребляли в пищу мясо различных животных и молочные продукты около 4—4,5 тыс. лет назад. Об этом сообщает издание Journal of Archaeological Science.

Исследователи провели анализ липидных (жировых) следов на керамике из сельских и городских поселений древних жителей региона, обнаруженной в северо-западных индийских штатах Харьяна и Уттар-Прадеш. Учёные определяли типы жиров и масел, остатки которых впитали в себя поры керамических сосудов во время использования.

«Это первое исследование впитавшихся в керамику жировых остатков из индских поселений, включающих город Ракхигархи, а также деревни Фармана, Масудпур I и Масудпур VII, что позволяет проводить сравнения между различными поселениями и временными периодами», — сообщила главный автор работы, научный сотрудник Национального центра научных исследований Франции доктор Акшиета Сурьянараян.

  • Целый сосуд Хараппской цивилизации, найденный во время раскопок в долине Инда в деревне Лохари Рагхо, штат Харьяна
  • © Cameron Petrie

По её словам, идентификация конкретных соединений в липидных экстрактах позволяет определять, какие растительные или животные продукты ранее находились в горшках. Кроме того, изотопный анализ жирных кислот позволил исследователям определить виды мяса и молока животных. Результаты позволили понять, как использовались эти сосуды и что в них готовилось.

«Наше исследование липидных остатков в индской керамике показывает преобладание в сосудах продуктов животного происхождения, таких как мясо нежвачных животных, например свиней, и жвачных животных — коров или буйволов, овец или коз, а также молочных продуктов», — уточнила доктор Сурьянараян.

Она отметила, что трактовать полученные данные было непросто, а некоторые выводы были и вовсе неожиданными. Например, было зафиксировано преобладание на керамике жиров нежвачных животных, хотя обнаружение останков свиней в индских поселениях — явление довольно редкое.

«В эпоху поздней Хараппской цивилизации (ок. 2600/2500—1900 гг. до н. э.) продукты, которые помещали в сосуды в сельских и городских индских поселениях на северо-западе Индии, были довольно схожими. Это говорит о том, что, несмотря на различия между городскими и сельскими поселениями, а также на использование их обитателями различных предметов материальной культуры и керамики, у людей, возможно, была общая кулинарная практика», — заявил старший автор исследования, учёный из Кембриджского университета доктор Кэмерон Петри.

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