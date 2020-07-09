Камуфляж для антенны: учёные создали стелс-маскировку для вытянутых металлических объектов

Российские и итальянские физики в рамках совместного проекта ANASTASIA создали уникальную технологию стелс-маскировки для вытянутых металлических объектов. Благодаря этой разработке, предназначенной для военных и гражданских целей, можно будет скрыть от радаров антенны, шасси самолётов, вышки аэропортов, мачты кораблей. Инновационное покрытие также повысит электромагнитную совместимость антенн на спутниках и точность работы наносенсоров в оптике и биомедицине.

Физики Национального исследовательского технологического университета МИСиС, НТЦ уникального приборостроения РАН и Туринского политехнического университета (Италия) создали плоское стелс-покрытие для антенн и других вытянутых металлических предметов. Маскировка такого рода появилась впервые. Об этом сообщается в журнале Scientific Reports.

Материал разработан в рамках совместного проекта ANASTASIA (в честь великой княжны Анастасии Романовой). Задача проекта — обеспечение невидимости объектов во всех волновых диапазонах на наноуровне.

Новая разработка представляет собой метаматериал, который понижает электрический отклик металлических объектов

© НИТУ МИСиС

Инновационное покрытие представляет собой метаматериал — композиционный материал с заданной структурой, на поверхности которого металлические и диэлектрические наночастицы создают повторяющийся узор. Нанесённый на антенны или, например, на вышки 5G, он изолирует их от внешнего электрического излучения, скрывая такие объекты от радаров.

«Мы придумали специальное покрытие, основанное на идеальном магнитном дипольном рассеивателе, которое превращает вытянутый металлический объект с электрическим откликом в объект с магнитным откликом. В результате подобный объект становится невидимым», — пояснил доцент лаборатории сверхпроводящих метаматериалов МИСиС Алексей Башарин.

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Помимо возможного применения в военных целях, разработка поможет спрятать вышки связи и прочие крупные вытянутые металлические объекты таким образом, чтобы они не создавали помех для радаров аэропортов и для связи с пилотами самолётов. Материал также обеспечивает электромагнитную совместимость антенн на спутниках и повышает точность работы наносенсоров в оптике и биомедицине за счёт маскировки от внешнего излучения и усиления различных магнитных явлений в наноантеннах и нанолазерах.

Разработчики отмечают, что на следующем этапе проекта они планируют добиться снижения не только электрического, но и магнитного отклика вытянутых металлических структур. Это, по их мнению, обеспечит таким объектам полную невидимость.

«Необходимую теорию мы уже вывели. Таким образом, мы приблизимся к решению задачи полной невидимости. Хотя идеальной невидимости создать нельзя, но сделать большой шаг к этому — в наших силах», — говорит Башарин.