Светлые пятна: астрофизики обнаружили гигантские магнитные вспышки на поверхности горячих субкарликов

Европейские астрофизики обнаружили гигантские магнитные пятна на поверхности горячих субкарликов. Такие космические объекты имеют переменную яркость, при этом их масса примерно вдвое меньше солнечной, а температура в несколько раз выше. Они находятся на эволюционной стадии горения гелия в ядре — промежуточной между красным гигантом и белым карликом. Энергия вспышек на таких звёздах может в миллионы раз превышать энергию вспышек на Солнце. Учёные полагают, что изучение обнаруженных пятен поможет лучше объяснить магнитные процессы у других астрономических объектов, в том числе у жёлтых и белых карликов.

Астрофизики из Европейской южной обсерватории обнаружили гигантские магнитные пятна на звёздах так называемой горизонтальной ветви шаровых скоплений — горячих субкарликах. Об этом сообщается в журнале Nature Astronomy.

С помощью мощных инструментов телескопа VLT в Чили учёные исследовали магнитные процессы, происходящие на поверхности горячих субкарликов. Такие космические объекты имеют переменную яркость, при этом их масса примерно вдвое меньше солнечной, а температура — в несколько раз выше.

Как пояснил в беседе с RT доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН Лев Рафаилович Юнгельсон, изученные европейскими учёными объекты с точки зрения теории эволюции звёзд являются промежуточным звеном между красными гигантами и белыми карликами.

«Европейскими коллегами исследованы группы звёзд около 0,5 солнечной массы, которые происходят от более массивных звёзд — до 7—8 масс Солнца. Они известны как звёзды горизонтальной ветви, или горячие субкарлики. Эти звёзды ранее были красными гигантами, но при этом они по каким-то причинам потеряли водородные оболочки, и у них обнажились гелиевые ядра», — отметил Юнгельсон.

Небольшие и сверхгорячие звёзды-субкарлики часто образуются в двойных системах, когда одна звезда силой притяжения стягивает водородную оболочку своего спутника. Однако, к удивлению учёных, большинство исследованных ими субкарликов хоть и находились в плотных звёздных скоплениях, не имели гравитационно связанных спутников. При этом яркость таких звёзд постоянно и часто изменялась, иногда в течение нескольких недель или даже дней.

В результате учёные пришли к выводу — горячие субкарлики покрыты массивными пятнами, вызываемыми мощными магнитными полями этих звёзд.

«Когда были исключены все другие варианты, остался лишь один способ объяснить наблюдаемые изменения их яркости. На этих звёздах должны быть пятна!» — отметил один из авторов исследования из Падуанской обсерватории Итальянского национального института астрофизики, Симоне Дзаджа.

По мнению учёных, гигантские пятна на горячих субкарликах сильно отличаются от тёмных пятен на нашем Солнце, хотя они тоже вызваны магнитными полями. В отличие от солнечных пятен, эти явления очень мощные и устойчивые. При этом они более яркие и горячие, чем субкарлики, поэтому становятся не тёмными, а светлыми. Также исследователи зафиксировали ряд внезапных взрывов — вспышек невероятной мощности на поверхности таких звёзд.

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«Они сродни вспышкам, наблюдаемым на нашем Солнце, но в десять миллионов раз интенсивнее. Такая динамика, разумеется, является неожиданностью (для учёных. — RT) и подчёркивает важность магнитных полей для объяснения свойств этих звёзд», — отметил другой автор исследования, астроном штаб-квартиры Европейской южной обсерватории в Германии, Генри Боффин.

Исследователи полагают, что их открытие поможет пролить свет на происхождение сильных магнитных полей у звёзд, находящихся на других эволюционных стадиях.

«В более широком же контексте возможна взаимосвязь в изменении яркости всех горячих звёзд: от молодых, похожих на Солнце, до старых звёзд экстремальной горизонтальной ветви и умирающих белых карликов. Возможно, что на все эти объекты воздействуют магнитные пятна», — подытожил соавтор работы и научный сотрудник Канарского института астрофизики Дэвид Джонс.