Летающие кубы: как российская группировка мини-спутников будет следить за космической погодой

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Арсений Скрынников
«Роскосмос», Росгидромет и Московский университет объявили о запуске совместной космической миссии с использованием искусственных мини-спутников стандарта кубсат. Вывод на земную орбиту таких космических аппаратов создаст для Росгидромета систему глобального мониторинга геофизических параметров космического пространства. Миссия является продолжением российской программы запуска малых космических аппаратов «УниверСат». К существующей группировке из трёх аппаратов будут добавляться новые. Все спутники разрабатываются НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына (НИИЯФ МГУ), оснащаются приборами для измерения радиации и ультрафиолетового излучения. Научная задача — исследование природы радиационных полей как основной угрозы при изучении космоса.
Летающие кубы: как российская группировка мини-спутников будет следить за космической погодой
  • Группировка кубсатов в представлении художника
  • © Роскосмос

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) заключили соглашение о создании систем оперативного мониторинга космической погоды на базе малых спутников стандарта кубсат. Задача проекта — мониторинг радиационного фона и ультрафиолетового излучения на околоземной орбите. Об этом сообщила пресс-служба МГУ.

Напомним, кубсатами называются сверхмалые спутники кубической формы 10 х 10 х 10 см, которые могут объединяться в двойные, тройные и многосоставные блоки. Под столь малые габариты разрабатывается особая миниатюрная научно-исследовательская аппаратура. 

Подписанию соглашения во многом способствовал успешный пилотный запуск в 2019 году трёх первых российских кубсатов, разработанных НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына (НИИЯФ МГУ) для Московского и Амурского госуниверситетов по программе «Роскосмоса» «УниверСат», созданной для отечественных вузов. Тогда полученные этими аппаратами данные экспериментально подтвердили принципиальную возможность использования таких спутников в интересах метеорологических служб.

«Такие спутники мы производим для Росгидромета, нашего партнёра, который отвечает за мониторинг потенциально опасных явлений в околоземном космическом пространстве, связанных с космической радиацией», — сообщил в беседе с RT директор НИИЯФ МГУ профессор Михаил Панасюк.

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Как утверждает Панасюк, все малые спутники НИИЯФ способны отслеживать на орбите Земли солнечную активность и радиационную обстановку, а вместе могут образовать единую систему глобального мониторинга геофизических параметров космического пространства.

«Увеличение российской орбитальной группировки за счёт малых космических аппаратов является важным шагом в развитии системы оперативного мониторинга космической погоды», — уверен руководитель Росгидромета Игорь Шумаков. 

По его словам, появится возможность «выявления опасных гелиогеофизических явлений и предупреждения возможных последствий их воздействия». Это востребовано Минкомсвязи, Минэнерго, Минтрансом, МЧС России и другими министерствами и ведомствами. 

По мнению представителей «Роскосмоса», кубсаты станутфункциональным дополнением к уже существующей федеральной низкоорбитальной метеорологической группировке спутников серии «Метеор-М», с помощью которой «Роскосмос» предоставляет данные Росгидромету в настоящее время.

  • Разработчики спутников по программе «УниверСат»
  • © Роскосмос

С научной точки зрения проект направлен на изучение природы радиационных полей в космосе. По словам Михаила Панасюка, радиация на орбите Земли представляет опасность не только для людей, но и для космических аппаратов.

«Космическая радиация — наиболее опасный фактор для всей человеческой деятельности в космосе. Она представляет угрозу для человека и других биоформ, для солнечных батарей и микроэлектроники. Наша группировка кубсатов сможет мониторить радиационный фон практически в реальном времени», — заявил Михаил Панасюк.

По его данным, следующий кубсат миссии будет выведен на земную орбиту в июле 2020 года.

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