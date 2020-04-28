«Прошил» атмосферу: российские учёные дали новое объяснение Тунгусскому феномену

Коллектив российских учёных выдвинул новую версию событий, известных как Тунгусский феномен. Согласно их расчётам, в июне 1908 года через атмосферу Земли мог пройти железный астероид, однако он не столкнулся с планетой, но создал ударную волну, которая и вызвала разрушения в радиусе нескольких десятков километров. Такая гипотеза объясняет отсутствие в эпицентре «взрыва» обломков космического тела.

Физики из Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (КНЦ СО РАН) выдвинули гипотезу, согласно которой Тунгусский метеорит не упал на Землю, а пролетел через атмосферу, вызвав мощную ударную аэродинамическую волну. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Напомним, 30 июня 1908 года над огромной территорией Восточной Сибири пролетел огненный шар и на высоте около 10 км взорвался. В считаные секунды в радиусе нескольких десятков километров был повален лес и началась магнитная буря. Изучение последствий катастрофы показало, что энергия взрыва, по разным оценкам, составила от 10 до 40 мегатонн. Было сделано предположение, что огненным телом был метеорит. Однако его вещество обнаружено не было — только силикатные и магнетитовые шарики. Тайна Тунгусского метеорита породила массу гипотез, но до сих пор остаётся неразгаданной.

Учёные из Сибири дали своё объяснение Тунгусского феномена. Для этого они создали математическую модель поведения космических тел в атмосфере нашей планеты. Основываясь на результатах моделирования, исследователи предположили, что 30 июня 1908 года в районе реки Подкаменная Тунгуска над поверхностью Земли пролетел железный астероид от 100 до 200 м в диаметре.

Как полагают учёные, астероид прошёл сквозь атмосферу планеты при минимальной высоте полёта 10—15 км над поверхностью Земли со скоростью около 20 км/с. Это вызвало мощное аэродинамическое давление и ударную волну, а также стало причиной пожаров, охвативших площадь более 160 кв. км.

По версии исследователей, прямого столкновения с Землёй не было. Космическое тело продолжило движение по околосолнечной орбите, потеряв до половины своей массы, изначально составлявшей более 3 млн т. Этим, по мнению учёных, объясняется отсутствие фрагментов метеорита в районе эпицентра аэродинамического удара.

Распределение модуля скорости и векторов скорости вокруг сферического космического тела радиусом 100 м

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«Мы рассчитали траекторные характеристики для космических объектов диаметром от 50 до 200 м, состоящих из железа, льда или каменных пород, таких как кварц и лунный грунт. Модель показывает, что Тунгусское тело не могло состоять из камня или льда, поскольку низкая прочность этих внутренне неоднородных материалов, в отличие от железа, приводит к быстрому разрушению в атмосфере в условиях колоссального аэродинамического давления», — рассказал руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Института физики им Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН, профессор Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Сергей Карпов.

Как утверждают физики, разработанная ими модель может в дальнейшем использоваться при определении опасности, исходящей от астероидов. По мнению профессора Карпова, модельные расчёты позволят определить вероятность столкновения подобных объектов с Землёй, их свойства и последствия падения, а также характерные особенности сквозного прохождения через атмосферу.