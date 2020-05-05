«Тенелогия» Винсента Баля: известный бельгийский режиссёр посвятил Победе иллюстрации в уникальной технике света и тени
«Когда со мной связалась команда проекта #СтраницыПобеды и показала мне свои предыдущие работы, я был впечатлён и захотел принять участие в этом посвящении, — говорит бельгийский иллюстратор Винсент Баль. — Мне прислали несколько антикварных предметов: очки, игрушечных солдатиков, портсигары и вещи, принадлежавшие участникам Второй мировой войны. Эти предметы наполнены историей, поэтому было здорово с ними работать».
Для серии «Солдатики: Война и мир» Баль создал четыре иллюстрации с тенями от игрушек, сделанных уже в послевоенное время, и одну с тенью от гранёного стакана. Кажущиеся простыми рисунки поднимают непростую тему войны, жертв и потерь, но при этом лучатся остроумием и добротой.
«Сейчас люди живут — каждый как будто бы в своём пузыре, и мнения становятся всё более радикальными. В такое время мне бы хотелось быть посланником мира. Давайте надеяться, что тени войны помогут озарить идею мира», — отмечает Баль.
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