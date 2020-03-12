Дело случая: учёные открыли явление ядерного электрического резонанса

Короткая ссылка
Арсений Скрынников
Австралийские физики обнаружили возможность управления состоянием атомного ядра с помощью колебаний электрического поля. По словам учёных, явление ядерного электрического резонанса, предсказанное ещё в 1961 году, было открыто случайно. Исследователи уверены, что благодаря их работе появятся новые возможности в области наноэлектроники, а также разработки квантовых компьютеров и датчиков.
Дело случая: учёные открыли явление ядерного электрического резонанса
  • Управление квантовым состоянием атомного ядра внутри кремниевого чипа с помощью нанометрового электрода (в представлении художника)
  • © UNSW/Tony Melov

Физики из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) открыли явление ядерного электрического резонанса. Об этом сообщается в журнале Nature.

Возможность управления состоянием ядра атома с помощью колебаний электрического поля была предсказана нобелевским лауреатом Николасом Бломбергеном в 1961 году. Однако решение задачи, стоявшей перед учёными почти 60 лет, было найдено в результате случайного стечения обстоятельств.

ЯЭР против ЯМР

В настоящее время известно явление ядерного магнитного резонанса (ЯМР) — воздействие на ядра атомов с помощью внешнего электромагнитного поля. Генерация магнитных полей требует больших катушек и сильных токов, а область распространения таких полей очень сложно ограничить — они воздействуют на группу атомов.

С открытием ядерного электрического резонанса (ЯЭР) появляется возможность точечного управления ядрами атомов, полагают исследователи. В отличие от электромагнитного, электрическое поле можно создать на кончике крошечного электрода.

«Это открытие означает, что мы выходим на путь создания квантовых компьютеров, используя спин отдельного ядра, без необходимости создания осциллирующего магнитного поля», — говорит профессор квантовой инженерии Университета Нового Южного Уэльса Андреа Морелло, автор работы.

По его словам, воздействуя на квантовое состояние отдельных атомов, можно превратить их в высокоточные датчики магнитных и электрических полей.

  • Открытие предоставляет новые возможности в разработке наноэлектронных устройств
  • © iStock / Getty Images Plus

Для сопоставления возможностей ЯМР и ЯЭР учёный сравнивает принципы их работы с бильярдным столом.

«Создание магнитного резонанса похоже на попытку передвинуть определённый шар на бильярдном столе путём поднятия и встряхивания стола, — продолжает Морелло. — Мы подвинем нужный нам шар, а вместе с ним и все остальные. Прорыв, связанный с использованием электрического резонанса, подобен тому, как если бы нам дали бильярдный кий».

Любопытство и случайность

Эксперимент, который привёл к открытию, первоначально задумывался как попытка воздействовать с помощью ЯМР на ядро атома сурьмы и исследовать границу между квантовым миром и миром классической механики. Проект, по заверению самих учёных, был обусловлен чистым любопытством и не решал никаких прикладных задач. Более того, им ничего не было известно о предсказании Николаса Бломбергена.

  • Университет Нового Южного Уэльса
  • Facebook
  • © @unsw

«Едва начав эксперимент, мы осознали: что-то не так. Ядро вело себя очень странно, отказывалось реагировать на одних частотах, но демонстрировало сильную реакцию на других. Это озадачило нас на некоторое время, а затем пришло озарение: вместо магнитного мы создали электрический резонанс», — вспоминает один из руководителей исследования Винсент Маурик.

Также по теме
«Возможности безграничны»: российский специалист по наносистемам — о квантовом компьютере и биосенсорах
Появление квантовых компьютеров позволит человечеству создать новые виды топлива и осуществить прорыв в медицине. Такого мнения...

По словам учёных, для проведения эксперимента требовалось сильное магнитное поле, для создания которого была сконструирована специальная антенна. При подаче большого количества энергии антенна оказалась частично повреждена, однако продолжала работать, создавая сильное электрическое поле вместо магнитного.

Дальнейшее исследование и компьютерное математическое моделирование ЯЭР показало, что электрическое поле искажает атомные связи вокруг ядра, заставляя его переориентироваться.

«Этот знаменательный результат — ключ от сокровищницы, полной открытий», — подытожил профессор Морелло.

По его словам, простой электронный прибор из кремния с небольшим электродом под низким напряжением открывает новую главу в области наноэлектроники, в разработке квантовых компьютеров и датчиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить