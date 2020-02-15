«Где враг почувствует это больше всего»: как британцы и американцы бомбили Дрезден три дня и почти уничтожили город

75 лет назад, 13—15 февраля 1945 года, самолёты британских и американских ВВС сбросили тысячи тонн фугасных и зажигательных бомб на Дрезден. За три дня жертвами бомбёжки стали, по современным оценкам, около 25 тыс. человек. Согласно отчёту ВВС США, примерно 80% городских зданий подверглись разрушениям в той или иной степени. Бомбардировка Дрездена считается одной из самых мощных и неоднозначных воздушных атак за всю историю Второй мировой войны.

За несколько недель до окончания Второй мировой войны премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль подготовил меморандум для начальников штабов, в котором писал: «Мне представляется, что наступил момент, когда следует пересмотреть вопрос о бомбардировках немецких городов, проводимых под разными предлогами, но лишь с одной целью ― ради запугивания. Иначе под наш контроль отойдёт совершенно разорённая земля... Разрушение Дрездена остаётся серьёзным аргументом против проведения бомбардировок союзниками».

По поводу бомбардировки Дрездена мнения историков и официальных лиц до сих пор расходятся. Был ли город легитимной целью или же это был «акт ничем не оправданного террора, массового уничтожения людей»?

Воздушные операции союзников

Бомбёжка немецких городов силами союзных войск велась непрерывно с самого начала войны. В первые месяцы Королевские ВВС Великобритании ограничивались сбросом листовок и атаками на военно-морские цели. Но после провала в Дюнкерке, когда были эвакуированы сотни тысяч солдат и брошено практически всё тяжёлое вооружение и техника, бомбардировщики оставались практически единственным средством, с помощью которого Лондон сражался с нацистами в континентальной Европе.

© Wikimedia Commons

Бомбардировщики британских военно-воздушных сил не могли поразить конкретные военные цели, такие как аэродромы или заводы по производству вооружений. Расследование 1941 года показало, что только одному из пяти самолётов удавалось сбросить свои бомбы хотя бы в пяти милях от цели. Поэтому использование бомбардировщиков могло быть эффективным только в том случае, если оно было направлено на крупные цели, например на города. В феврале 1942 года ВВС было поручено сместить акцент на «моральное состояние гражданского населения противника». После этого прицельным бомбардировкам подвергались уже не военные или промышленные объекты, а церкви и другие центральные точки городов. Бомбардировщики теперь также носили зажигательные бомбы.

Через неделю после того, как была издана такая директива, новым командующим корпуса бомбардировочной авиации был назначен маршал Артур Харрис. Харрис был уверен, что военно-воздушные силы могут обеспечить победу в современной войне, и начал бомбить крупные города. В 1943 году в результате операции «Гоморра» 800 самолётов британских ВВС сбросили на жилые кварталы Гамбурга 8344 тонн зажигательных и фугасных бомб. В результате погибли около 45 тыс. гражданских лиц. Масштабы разрушений ещё больше убедили Харриса в том, что сосредоточенные бомбёжки городов могут положить конец войне.

© Imperial War Museum / Wikipedia

В 1944—1945 годах бомбёжки городов нарастали по мере развития боевых действий. Люфтваффе постепенно утрачивало свою мощь в небе Европы.

3 февраля 1945 года союзники совершили самый крупный авианалёт на Берлин, в результате которого погибли почти 3 тыс. человек.

#НаркомИнДел45 Союзники сообщают о совершении массированного авианалёта на Берлин. В операции участвовало 40 групп «Летающих крепостей» и «Либерейторов», каждая по 38 самолётов. Соединение прикрывали около 1000 истребителей «Мустанг». — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) February 3, 2020

#СовИнформБюро45 Армада американских и английских тяжёлых бомбардировщиков сбросила минувшей ночью на центр Берлина до 2500 тонн фугасных и зажигательных бомб, передаёт корреспондент ТАСС из Лондона. — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) February 3, 2020

В течение нескольких месяцев с начала 1945 года самолёты союзных стран сбросили на Германию около 471 тыс. тонн бомб.

Как бомбили Дрезден

Рано утром 13 февраля 1945 года британские разведчики, опытные пилоты, техники и метеорологи собрались на авиабазе недалеко от Лондона. Они обсуждали операцию по бомбардировке Дрездена, которая должна была начаться 13 февраля с удара 8-й воздушной армии ВВС США.

Площадь Альтмаркт до разрушения. Фотография 1881 года

© Библиотека Конгресса США / Wikipedia

ВВС США присоединились к стратегической бомбардировочной кампании союзников летом 1942 года. Они были приверженцами «точных» бомбардировок в дневное время. Однако 13 февраля 1945-го плохие погодные условия в Европе помешали участию американских самолётов.

На встрече метеорологи объявили, что ситуация в небе над Восточной Саксонией будет благополучной для бомбёжек ближе к ночи. К девяти утра маршал Харрис уже получил разрешение вечером бомбить Дрезден.

Меморандум ВВС Великобритании, с которым английские пилоты были ознакомлены перед атакой, сообщал: «Дрезден — седьмой по размеру город Германии... На настоящий момент крупнейший район противника, пока ещё не подвергавшийся бомбёжкам. В середине зимы с потоками беженцев, направляющимися на запад, и войсками, которые где-то должны быть расквартированы, жилые помещения в дефиците, поскольку требуется разместить не только рабочих, беженцев и войска, но и правительственные учреждения, эвакуированные из других районов. В своё время широко известный своим производством фарфора, Дрезден развился в крупный промышленный центр... Цель атаки — нанести удар противнику там, где он почувствует его сильнее всего, позади частично рухнувшего фронта... И заодно показать русским, когда они прибудут в город, на что способны британские ВВС».

В 21:45 сигнал воздушной тревоги оповестил Дрезден об атаке. Первая волна бомбардировщиков насчитывала 796 самолётов Avro Lancaster и девять De Havilland Mosquito. Они вылетели двумя волнами, проходя через помеченную самолётами наведения точку над стадионом и расходились веером, сбрасывая бомбы.

Сначала это были фугасные бомбы, которые должны были разрушить крыши и обнажить деревянные конструкции зданий, затем в ход пошли зажигательные бомбы, а потом снова фугасные — для затруднения противопожарных усилий.

Первая атака длилась 15 минут — и весь город был в огне. Через три часа в небе появились ещё 524 самолёта Lancaster. Они должны были лететь выше, на высоте 6000 м, так как из-за горячего воздуха образовалась высокая турбулентность.

«Жара была настолько сильной, что нельзя было приблизиться к окнам», — вспоминал Арнульф Бэринг, очевидец, которому в то время было 13 лет, в интервью Die Welt.

© Deutsches Bundesarchiv / Wikipedia

В результате бомбардировок образовался огненный смерч, температура в котором достигала 1500 °C. Дрезден горел всю ночь.

14 февраля город бомбили 311 американских бомбардировщиков. «Летающие крепости» сбросили 771 тонну бомб, имея в качестве цели железнодорожные сооружения. 15 февраля американская авиация сбросила 466 тонн бомб.

В результате авианалётов на Дрезден, согласно отчёту ВВС США, разрушениям различной степени подверглись примерно 80% городских зданий; около 50% жилых зданий было уничтожено или серьёзно повреждено.

Оценки количества погибших в Дрездене разнились от 25 тыс. в официальных немецких отчётах полиции времён войны до 200 и даже 500 тыс., которые озвучивала немецкая пропаганда.

Руины города Дрезден

РИА Новости

© Георгий Хомзор

В 2008 году комиссия немецких историков, работавших по заказу города Дрезден, оценила количество погибших в диапазоне от 18 до 25 тыс. человек. Согласно представленному 17 марта 2010 года официальному отчёту комиссии, в результате бомбардировки Дрездена авиацией союзников в феврале 1945 года погибли 25 тыс. человек.

Цели

Целью авиаударов было добиться деморализации населения и остатков гитлеровских войск. Ещё в начале войны Черчилль начал задумываться о необходимости нанести «абсолютно разрушительные удары самыми тяжёлыми нашими бомбардировщиками по родине нацизма». Когда в ночь на 24 августа 1940 года немецкие военно-воздушные силы сбросили несколько бомб на Лондон, британский премьер-министр потребовал ответный рейд на Берлин.

Уинстон Черчилль осматривает руины Кафедрального собора Ковентри. Фотография 1941 года

© Imperial War Museums / Wikipedia

Но всё же союзникам было необходимо было как-то оправдать такую массированную атаку. Историк Энтони Бивор в своей книге «Вторая мировая война» пишет, что «официальной» целью наступления было вызвать лавину беженцев, которая помешала бы перемещению немецких военнослужащих в сторону советских войск на востоке.

4 февраля, в первый день Ялтинской конференции, СССР поднял вопрос о необходимости затруднить переброску немецких войск на восточный фронт путём нанесения воздушных ударов по Берлину и Лейпцигу. Чарльз Портал, начальник штаба ВВС Великобритании, попросил направить ему список целей, который следовало обсудить с СССР. В этом списке были нефтеперерабатывающие, танковые и авиационные заводы, а также Берлин и Дрезден. Однако в официальных документах прямых упоминаний о Дрездене советской стороной нет, поэтому утверждения о том, что СССР требовал бомбардировки Дрездена, оспариваются.

Развалины знаменитой Дрезденской картинной галереи

РИА Новости

© Елизавета Микулина

Дрезден был не единственным городом, который к концу войны подвергся такой массированной атаке. Помимо Дрездена следует упомянуть Пфорцхайм, где погибли 17 600 человек, и Вюрцбург с четырьмя тысячами погибших при населении 107 тысяч человек.

Можно ли считать бомбардировки Дрездена военным преступлением?

«Дрезден надо рассматривать в контексте всей войны. Если Дрезден был военным преступлением, тогда военным преступлением были и многие другие воздушные бомбардировки Второй мировой войны — как со стороны немцев, так и союзников», — сказал куратор военно-исторического музея бундесвера в Дрездене Йенс Венер в интервью информационному агентству dpa.

Дрезден был не только культурной жемчужиной, но и одним из ключевых перевалочных пунктов в Германии, через который шли эшелоны с солдатами и техникой, одним из ведущих военно-промышленных центров и гарнизонным городом.

«Дрезден был важным военным пунктом со значимыми административными структурами. В городе были размещены, о чём часто забывают, 12 тысяч военнослужащих», — немецкий историк Мориц Хоффман рассказал немецкому телеканалу DW.

Больше фактов из истории Великой Отечественной войны — в проекте RT #СтраницыПобеды. Присоединяйтесь к нам в Instagram, YouTube, Facebook, «ВКонтакте» и следите за почасовой хроникой последних месяцев войны в Twitter.