Премьера YouTube-сериала #АзбукаПобеды: Путешествие к Рейхстагу, исторические граффити и современное искусство

В мае 1945 года солдаты, дошедшие до Берлина, оставляли победные надписи на стенах Рейхстага. У каждой буквы, у каждой надписи есть своя уникальная история. В YouTube-сериале #АзбукаПобеды мы пройдём путь от Брестской крепости до здания Рейхстага вместе с человеком, установившим личности авторов сотен надписей.

#СтраницыПобеды совместно со студией PLASTICINE представляют документальный YouTube-сериал #АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага.

Главный герой сериала — Леонид Александрович Игнатенко, краевед из украинского города Никополь. Он создал собственную научно обоснованную методику идентификации авторов надписей, начертанных в 1945 году воинами Красной армии на стенах Рейхстага. За семь лет Леонид Александрович идентифицировал свыше 200 авторов надписей из 715 сохранённых в Рейхстаге и более 100 надписей, сохранившихся только на фотографиях.

Работая по фотографиям и данным военного архива, Леонид Александрович ни разу не был в Берлине. Когда он туда прибывает — следуя примерно тому маршруту, по которому шла Красная армия, — в первую очередь его интересуют «сохранённые автографы Победы».

«И я увидел их! Освещённые тусклым светом на чистых мраморных стенах (во время реставрации стены и надписи были очищены, а затем покрыты прозрачным защитным слоем) победные надписи вызывали удивительный эффект незримого присутствия их авторов», — вспоминает наш герой.

Героями сериала также выступают современные молодые художники, которые рассказывают о своём отношении к событиям, произошедшим 75 лет назад.

«Это пронзительная история о тех нитях, которые, вопреки всем границам и расколам современного мира, связывают людей разных культур и эпох, одинаково ненавидящих насилие и войну. Мы старались уйти от шаблонов, посмотреть на историю под другим углом, понять и показать, что значит для современной Европы Вторая мировая война», — говорит Георгий Сарсеков, режиссёр фильма.

В преддверии запуска проекта #СтраницыПобеды мы также разработали уникальный шрифт, собранный из сотен оригинальных исторических надписей на Рейхстаге. Прообраз каждой буквы — реальные символы, начертанные руками советских военных 75 лет назад. Скачать шрифт можно тут.

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