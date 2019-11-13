«Похоже на искусное убийство»: чем закончились попытки Карен Силквуд пресечь нарушения на ядерном производстве в США

45 лет назад в автокатастрофе погибла известная американская профсоюзная активистка Карен Силквуд, выявившая нарушения на расположенном в Оклахоме заводе по производству ядерного топлива Симаррон. После того, как Силквуд начала бороться за права работников завода, при не выясненных обстоятельствах она подверглась сильному радиоактивному облучению. А когда девушка ехала в редакцию The New York Times, чтобы передать журналистам собранные материалы, неожиданно потеряла управление автомобилем и врезалась в бетонную трубу. Несмотря на загадочное исчезновение папки с документами, а также повреждения, обнаруженные на заднем бампере её машины, власти назвали причиной смерти Силквуд несчастный случай. Трагической судьбе Карен был посвящён кинофильм и целый ряд книг, однако тайна её гибели до сих пор не раскрыта.

Карен Силквуд родилась 19 февраля 1946 года в городе Лонгвью, штат Техас. В детстве ничто не выдавало в ней будущую разоблачительницу ядерных магнатов: Карен была обычным ребёнком, отлично училась, играла на флейте и была членом школьной волейбольной команды. Ей очень нравилась химия и после окончания школы она поступила в колледж Ламар (ныне университет) в Бомонте, чтобы получить образование по специальности медицинский техник.

Но уже после первого курса девушка отказалась от своих академических планов. Она влюбилась в работника нефтяной промышленности Билла Медоуза, вышла замуж и родила троих детей. Однако семейная идиллия продолжалась недолго. Из-за финансовых проблем Медоузам пришлось объявить о банкротстве. Последней каплей, переполнившей чашу терпения Карен, стала измена мужа. Она развелась с ним и решила начать жизнь с чистого листа.

Ядерное производство

В 1972 году Карен Силквуд переехала жить в Оклахому. Там она устроилась на завод по производству ядерного топлива Симаррон, принадлежавший Kerr-McGee Corporation.

«Предприятие, как и другие ядерные производства в США, являлось частным. Государству принадлежат в Соединённых Штатах исследовательские центры, а всё, что касается промышленности, находится в частных руках и используется в коммерческих целях», — отметил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Д. Рузвельта МГУ Юрий Рогулёв.

Урановая обогатительная фабрика близ города Симаррон, штат Оклахома, 2014 год

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© Smith Collection / Gado

Силквуд вступила в профсоюз работников нефтяной, химической и атомной промышленности и вскоре стала членом комитета профсоюзной организации. В сферу её ответственности входили вопросы здравоохранения и безопасности персонала.

Вскоре Силквуд обнаружила на предприятии многочисленные нарушения — как технологического, так и организационного характера: отклонения от санитарных норм, неисправности в работе оборудования, защищающего дыхательную систему работников, нехватку душевых и, что самое главное, неправильные условия хранения радиоактивных материалов. В ходе проверок Силквуд радиационная пыль была обнаружена даже в буфете предприятия. Кроме того, радиоактивные образцы, как узнала Карен, можно было спокойно вынести за территорию завода.

В 1974 году Карен Силквуд дала показания по поводу выявленных ею нарушений Комиссии по атомной энергетике США. История начала приобретать широкую огласку.

Облучение и гибель

5 ноября 1974 во время стандартного самостоятельного дозиметрического контроля Силквуд выявила, что содержание плутония у неё в организме превышает максимально допустимое в 400 раз. Она прошла санитарную обработку на предприятии, и её отправили домой с набором для сбора образцов мочи и кала для дальнейшего анализа.

На следующее утро у Силквуд вновь был обнаружен плутоний, хотя в то утро она занималась только бумажной работой. Она прошла более интенсивную процедуру очистки. Та же история повторилась 7 ноября. Медики доставили её домой, при этом у неё в квартире, особенно в ванной и в холодильнике, также были обнаружены следы плутония.

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После этого в доме была проведена санитарная обработка, а саму Карен вместе с её бойфрендом и соседкой отправили на обследование в национальную лабораторию в Лос-Аламос. Однако там специалисты пришли к выводу, что уровень облучения некритичный.

Вернувшись домой, Силквуд стала собирать материалы о нарушениях на заводе для передачи их журналистам The New York Times. По словам близких, в это время девушке начали поступать звонки с угрозами.

13 ноября 1974 года Карен приняла участие в профсоюзном собрании в кафе Хаб, а затем отправилась на автомобиле в Оклахома-сити на встречу с журналистом и с представителем национального офиса профсоюзной организации. По словам участников собрания, при ней в тот день была папка с документами, свидетельствующими о выявленных ею нарушениях. После собрания никто из знакомых Карен живой её больше не видел.

Вечером 13 ноября тело девушки было обнаружено в салоне разбитого автомобиля «Хонда» возле трассы № 14 штата Оклахома. Как сообщалось, машина Карен слетела с дороги и врезалась в бетонную трубу. Согласно заключению экспертов, в крови у Силквуд были обнаружены седативные препараты и алкоголь. Официальные органы решили, что девушка, скорее всего, заснула за рулём, и объявили произошедшее несчастным случаем.

Однако папки с документами, которую видели её коллеги по профсоюзу, в машине Карен не обнаружили. Кроме того, частные детективы при осмотре автомобиля на заднем бампере были выявлены следы повреждений.

Автомобиль Карен Силквуд после аварии

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© Bettmann

Учитывая то, что машина была новой, и Силквуд никогда не обращалась за получением страховки, близкие предположили, что повреждения возникли непосредственно перед гибелью Карен. Кроме того, коронеры, проводившие вскрытие, обнаружили в легких, желудке и других внутренних органах девушки следы радиоактивных веществ. Но это не заставило экспертов изменить свои выводы относительно «некриминального» характера гибели девушки.

Национальная известность

После смерти Карен Силквуд на заводе Симаррон начали проверки различные государственные органы. Были выявлены нарушения в области производственной безопасности, а также нехватка некоторого количества радиоактивных материалов, которые, по мнению журналистов, могли быть переданы на предприятия, находящиеся на территории ближневосточных союзников США. В 1975 году предприятие было закрыто.

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Родные Карен обратились с иском к Kerr-McGee Corporation в связи с фактами её облучения. Представители корпорации отказались признавать свою вину, однако суд первой инстанции решил, что владельцы компании обязаны выплатить по делу Силквуд $10,5 млн штрафов и компенсаций. Апелляционная инстанция, посчитав вину руководства завода несущественной, снизила эту сумму до $5 тыс. Однако семья Силквуд инициировала повторное рассмотрение дела. В итоге представители Kerr-McGee Corporation в рамках мирового соглашения согласились выплатить истцам $1,38 млн.

История Карен Силквуд привлекла внимание журналистов, писателей и кинематографистов. Её трагической гибели были посвящены несколько книг, а также фильм «Силквуд», вышедший на экраны в 1983 году. Он был номинирован на Оскар и получил одну из наград в рамках премии «Золотой глобус».

Однако ни книги, ни статьи, ни фильм так и не дали ответа на вопрос, как всё-таки погибла Карен. История её гибели до сих пор остается одной из загадок в новейшей истории США.

«Карен Силквуд выявила далеко не единичную ситуацию пренебрежения американским бизнесом требованиями промышленной безопасности. Отлаживание работы подобных предприятий таким образом, чтобы они были полностью безопасны, требует огромных вложений. А в условиях, когда это обычная коммерция, мерами безопасности в Штатах могли просто пренебрегать, что, время от времени, приводило к трагическим последствиям», — рассказал в интервью RT академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

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По его словам, американские бизнесмены и политики «любят учить другие страны, как охранять права человека, беречь природу и соблюдать меры производственной безопасности, но когда дело доходит до них самих, руководствуются преимущественно соображениями выгоды».

«Национальная известность, которую Карен Силквуд обрела после своей трагической гибели, заставила американских бизнесменов более ответственно относиться к вопросам ядерной безопасности. Получается, что девушка отдала свою жизнь за жизни и здоровье других людей. Что же касается её гибели, то это похоже на искусное убийство, хорошо подготовленную акцию, направленную на то, чтобы устранить опасного свидетеля и запугать других профсоюзных активистов. Судя по тому, как заметались следы, речь может идти о причастности к её смерти высокопоставленных представителей бизнеса и власти. Но детали мы, к сожалению, вряд ли уже узнаем», — подытожил Андрей Кошкин.