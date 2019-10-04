Сверхтонкие и гибкие: учёные напечатали электронные платы на человеческой коже

Американские учёные разработали специальные чернила и принтер, которые используются для печати сверхтонких электронных плат. Схемы можно наносить на бумагу, бинты и даже кожу, а также дополнять их новыми элементами. Это позволит создавать перевязочные материалы и татуировки с устройствами мониторинга состояния пациентов, считают разработчики.

Учёные из Университета Дьюка (США) разработали новый метод печати электронных плат с помощью специального принтера. Полученные устройства настолько тонкие, что их можно наносить прямо на кожу, как временные татуировки. Платы также можно печатать на бумаге или других материалах, таких как пластыри или бинты. В отличие от предыдущих подобных разработок, новая технология позволяет производить печать при более низкой температуре, а готовые платы легко дополняются новыми элементами. Об этом сообщает журнал ACS Nano.

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Такая технология печати может применяться для создания устройств мониторинга состояния пациентов на перевязочных материалах, а также для печати «электронных татуировок». Похожие способы печати существовали и раньше, однако подобные платы наносились на пластиковую или резиновую плёнку, которую затем наклеивали на кожу. Такой «электронный пластырь» носился относительно недолго, а для его изготовления требовалось больше времени.

Команда из Университета Дьюка не сообщает, сколько времени держались на коже напечатанные платы, но в более ранних экспериментах, проведенных в Иллинойском университете, срок службы похожих устройств достигал нескольких недель.

«В разные годы выходило множество исследований, авторы которых заявляли о создании «полностью напечатанных электронных плат», но в действительности по их технологиям заготовки приходилось многократно вынимать для спекания, промывания или нанесения покрытия методом центрифугирования. Наш метод впервые полностью отвечает ожиданиям публики», — утверждает доцент факультета электрической и компьютерной инженерии в Университете Дьюка Аарон Франклин.

Учёные разработали специальные чернила, содержащие нанонити серебра, которые наносятся на любую поверхность с помощью аэрозольного принтера и высыхают меньше, чем за 2 минуты, при этом обеспечивают электропроводимость без какой-либо дополнительной обработки.

Новый метод вряд ли будет массово использоваться для производства вживляемой электроники, утверждают разработчики. По их мнению, технология подходит для быстрого создания индивидуальных носимых устройств, в том числе со встроенными электронными биосенсорами.