Утомлённые спортом: как интенсивные физические нагрузки влияют на работу мозга

Интенсивные занятия спортом приводят к снижению качества принимаемых человеком решений. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого учёными из парижского медицинского центра Питье-Сальпетриер. Специалисты утверждают, что от высоких физических нагрузок мозг устаёт точно так же, как и от продолжительной интеллектуальной работы. Это объясняется тем, что в обоих случаях активно задействуется один и тот же участок коры головного мозга.

Интенсивное занятие спортом приводит к утомлению мозга и снижает качество принимаемых человеком решений. К такому выводу пришли учёные из парижского медицинского центра Питье-Сальпетриер. Результаты их исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Специалисты центра выяснили, что высокие физические нагрузки влияют на мозг подобно интеллектуальной работе, потому что в обоих случаях активно задействуется один и тот же участок головного мозга. Речь идёт о боковой части префронтальной коры, отвечающей за так называемый когнитивный контроль — немедленную реакцию на быстро меняющиеся обстоятельства.

Идею подобного исследования учёным подсказали во французском Национальном институте спорта экспертизы и эффективности (INSEP), где проходят подготовку спортсмены, участвующие в Олимпийских играх. В INSEP заметили, что некоторые атлеты страдали от так называемого синдрома перетренировки, при котором их спортивные результаты резко снижались из-за чувства сильной усталости. Исследователи задались вопросом, можно ли это состояние объяснить утомлением головного мозга, к которому обычно приводит умственная работа.

Чтобы выяснить это, учёные провели эксперимент, для которого отобрали 37 профессиональных спортсменов-мужчин в возрасте около 35 лет. Атлеты продолжили свои обычные тренировки, увеличив при этом нагрузки на 40%. Исследователи тщательно отслеживали их физическое состояние, проводили поведенческое тестирование и делали функциональную МРТ головного мозга.

Высокие нагрузки вызвали сильное утомление у атлетов. В это время им было предложено принять решение по ряду гипотетических бизнес-проектов. Большинство участников эксперимента принимали более импульсивные и непродуманные решения. Например, долгосрочным проектам, которые сулили большую выгоду, они предпочитали быструю прибыль.

«Результаты нашего исследования указывают на тот факт, что состояние нейронной мозговой сети играет существенную роль: если мозг утомлён, то человек иначе подходит к принятию решений», — заявил главный автор исследования Матиас Пессиглион.

Такие результаты учёные объяснили тем, что когнитивный контроль требуется людям как при умственной работе, так и при физической. В первом случае человек постоянно анализирует различные варианты решений, а во втором просчитывает, хватит ли ему сил для выполнения упражнения, или думает, как ему поступить в неожиданных ситуациях.

По мнению учёных, полученные данные пригодятся не только в подготовке спортсменов, но и смогут дополнить экономическую теорию выбора, которая, как правило, игнорирует подобные изменения в нервной системе человека. Также они полагают, что контроль за уровнем утомлённости поможет избежать неверных решений в политической, судебной и экономической сфере.

В будущем исследователи надеются найти способ защитить от перегрузок участок мозга, отвечающий за когнитивный контроль.