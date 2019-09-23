Полезный углерод: российские учёные нашли способ разработки веществ для борьбы с ВИЧ и другими вирусами
- Фуллерен
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Группа химиков Сколковского института науки и технологий (Сколтех) под руководством профессора Павла Трошина разработала способ получения растворимых веществ, необходимых для борьбы с опасными вирусами, в том числе ВИЧ. Об этом сообщается на сайте института.
Противовирусные свойства углеродных соединений фуллеренов известны науке давно — они блокируют жизнедеятельность вирусов и препятствуют их размножению. Однако создать из этих форм углерода лекарство не удавалось, поскольку молекулы фуллерена не растворяются в воде и других биологических средах, что делает невозможным использование изготовленных на их основе лекарств в организме человека.
Коллектив исследователей Сколтеха поставил перед собой задачу получить модифицированные соединения фуллеренов, которые будут пригодны для дальнейшего медицинского применения. После ряда квантово-химических расчётов специалисты вывели реакцию, благодаря которой производные этих углеродных соединений улучшают свои противовирусные свойства и растворяются в воде.
О первых успехах в работе исследователей стало известно ещё в 2017 году, когда с помощью этого метода было получено первое растворимое в воде соединение. На данный момент учёным удалось синтезировать целую линейку производных фуллеренов с различными противовирусными свойствами.
«Наша последняя работа посвящена синтезу высокоэффективных ингибиторов опасных вирусных инфекций, таких как ВИЧ, различные разновидности гриппа, вирус простого герпеса и цитомегаловирус, с использованием производных фуллеренов в качестве многофункциональной платформы. Обнаруженная нами уникальная «обращённая реакция Арбузова» позволяет осуществлять тонкую настройку противовирусных свойств новых соединений и устанавливать важнейшие корреляции между структурой соединений и их противовирусной активностью», — рассказывает аспирант Сколтеха Ольга Краевая.
Также в беседе с RT исследователь заявила, что до создания первых лекарств от ВИЧ и гриппа на основе модифицированных фуллеренов могут пройти годы и даже десятилетия. Сейчас учёные проводят испытания полученных соединений на животных.