Изменение экосистемы: как человечество влияет на растительный мир планеты

Международный коллектив учёных исследовал влияние людей на растительный мир Земли. Выяснилось, что заметные последствия человеческой деятельности проявляются после десяти лет воздействия на зелёный покров планеты. Учёные также выявили, какие сообщества растений наиболее уязвимы и какие антропогенные факторы имеют наибольшее значение для флоры.

Биологи из разных стран при участии российских коллег из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) исследовали влияние человека на растительный мир планеты. Об этом со ссылкой на публикацию в журнале Национальной академии США Proceedings of the National Academy of Sciences сообщает пресс-служба университета.

С развитием около 10 тыс. лет назад сельского хозяйства, которое дало начало неолитической революции, антропогенное воздействие стало одним из важнейших факторов, определяющих ландшафты планеты. Некогда плодородная Месопотамия и многие зелёные саванны Африки превратились в безжизненные пустыни. Индустриальная революция привела к появлению большего количества различных факторов, изменяющих растительность на всей планете.

«Существует консенсус в отношении того, что человеческая деятельность способствует исчезновению видов по всей планете, но по-прежнему ведутся споры о систематичности влияния драйверов глобальных изменений на местные экосистемы», — заявляют учёные в описании работы.

Для ответа на этот вопрос было проведено 105 экспериментов по искусственному воздействию на растительный покров различных экосистем. В одних учёные обогащали почву определенными элементами минерального питания, в других — подвергали экспериментальные площадки засухе или искусственно нагнетали на них углекислый газ, в третьих — огораживали растения от травоядных животных. В некоторых случаях биологи исследовали одновременное воздействие нескольких факторов.

Исследование охватило 52 точки планеты во всех её природных зонах. Соавтор работы российский биолог Владимир Онипченко изучал альпийские луга в высокогорьях Кавказа вместе с коллективом кафедры экологии и географии растений МГУ.

Участник кавказской экспедиции поливает для снятия водного стресса растений экспериментальные участки на альпийских лугах

© МГУ, Владимир Онипченко

«Исследования такого рода важны, поскольку только они обобщают результаты многих экспериментов, проведённых различными учёными во многих странах мира, что позволяет делать глобальные для динамики экосистем нашей планеты выводы», — сказал Онипченко.

На основании полученных результатов учёные поняли, что краткосрочное влияние различных драйверов на растительный покров почти не приводит к существенным изменениям, а заметные следы проявляются после десяти лет воздействия. В некоторых долгосрочных экспериментах видовой состав сменялся полностью. Также учёные отметили, что изменения происходили быстрее при единовременном действии нескольких факторов.

Российская часть работы охватила период более 20 лет — коллектив Онипченко занимался обогащением почвы минеральными элементами и снятием водного стресса (поливом) сообществ растений на экспериментальных участках альпийских лугов в горах Кавказа.

«Мы выяснили, что перестройка сообществ в этих условиях происходит почти исключительно за счёт изменения соотношения между видами, но не внедрения новых видов. В луговых сообществах резко усиливается роль исходно доминирующих видов и может снижаться видовое разнообразие», — отметил биолог.

Подобные исследования позволяют предсказать, к каким экологическим последствиям может привести деятельность человека, полагают исследователи.