Изменение экосистемы: как человечество влияет на растительный мир планеты
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- © Moritz Wolf/imageBROKER.com
Биологи из разных стран при участии российских коллег из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) исследовали влияние человека на растительный мир планеты. Об этом со ссылкой на публикацию в журнале Национальной академии США Proceedings of the National Academy of Sciences сообщает пресс-служба университета.
С развитием около 10 тыс. лет назад сельского хозяйства, которое дало начало неолитической революции, антропогенное воздействие стало одним из важнейших факторов, определяющих ландшафты планеты. Некогда плодородная Месопотамия и многие зелёные саванны Африки превратились в безжизненные пустыни. Индустриальная революция привела к появлению большего количества различных факторов, изменяющих растительность на всей планете.
«Существует консенсус в отношении того, что человеческая деятельность способствует исчезновению видов по всей планете, но по-прежнему ведутся споры о систематичности влияния драйверов глобальных изменений на местные экосистемы», — заявляют учёные в описании работы.
Для ответа на этот вопрос было проведено 105 экспериментов по искусственному воздействию на растительный покров различных экосистем. В одних учёные обогащали почву определенными элементами минерального питания, в других — подвергали экспериментальные площадки засухе или искусственно нагнетали на них углекислый газ, в третьих — огораживали растения от травоядных животных. В некоторых случаях биологи исследовали одновременное воздействие нескольких факторов.
Исследование охватило 52 точки планеты во всех её природных зонах. Соавтор работы российский биолог Владимир Онипченко изучал альпийские луга в высокогорьях Кавказа вместе с коллективом кафедры экологии и географии растений МГУ.
- Участник кавказской экспедиции поливает для снятия водного стресса растений экспериментальные участки на альпийских лугах
- © МГУ, Владимир Онипченко
«Исследования такого рода важны, поскольку только они обобщают результаты многих экспериментов, проведённых различными учёными во многих странах мира, что позволяет делать глобальные для динамики экосистем нашей планеты выводы», — сказал Онипченко.
На основании полученных результатов учёные поняли, что краткосрочное влияние различных драйверов на растительный покров почти не приводит к существенным изменениям, а заметные следы проявляются после десяти лет воздействия. В некоторых долгосрочных экспериментах видовой состав сменялся полностью. Также учёные отметили, что изменения происходили быстрее при единовременном действии нескольких факторов.
Российская часть работы охватила период более 20 лет — коллектив Онипченко занимался обогащением почвы минеральными элементами и снятием водного стресса (поливом) сообществ растений на экспериментальных участках альпийских лугов в горах Кавказа.
«Мы выяснили, что перестройка сообществ в этих условиях происходит почти исключительно за счёт изменения соотношения между видами, но не внедрения новых видов. В луговых сообществах резко усиливается роль исходно доминирующих видов и может снижаться видовое разнообразие», — отметил биолог.
Подобные исследования позволяют предсказать, к каким экологическим последствиям может привести деятельность человека, полагают исследователи.