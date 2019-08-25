«Максималист, романтик и герой»: как боролся с нацизмом и погиб советский поэт Муса Джалиль

75 лет назад оборвалась жизнь поэта и борца с нацизмом Мусы Залилова, известного под литературным псевдонимом Муса Джалиль. Будучи известным литератором и ответственным секретарём Союза писателей Татарской АССР, он в 1941 году добровольцем ушёл на фронт. Тяжело раненный Залилов попал в плен и был включён в состав созданного нацистами легиона вермахта «Идель-Урал». Там он сразу же вступил в антифашистскую подпольную организацию. В августе 1943 года Мусу Джалиля вместе с товарищами арестовало гестапо. После года пыток и издевательств он был казнён. В СССР поэта долгое время считали предателем. Его доброе имя было восстановлено только в 1950-е годы. О подвигах и смерти Мусы Джалиля — в материале RT.

Муса Залилов родился 15 февраля 1906 года в селе Мустафино Оренбургской губернии в бедной крестьянской семье. В детстве он учился в медресе, а в 1919 году вступил в комсомол и подростком даже принимал участие в Гражданской войне.

По словам военного историка Юрия Кнутова, Залилов имел врождённый литературный дар.

«Первые стихи Муса написал, когда ему было всего 10 или 11 лет», — отметил эксперт.

В комсомоле на творческие способности Мусы Залилова обратили внимание. Бюро Татаро-Башкирской секции ЦК ВЛКСМ решило направить его на учёбу в МГУ.

Дом Мусы Джалиля

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После выпуска в 1931 году, Залилов устроился работать редактором детских татарских журналов, издаваемых по линии комсомола. Два года спустя он возглавил отдел литературы и искусства татарской газеты «Коммунист».

Не оставлял Залилов и литературную деятельность — в 1934 году издал два своих поэтических сборника. Стихи он писал под псевдонимом Муса Джалиль.

В 1939 году Муса Залилов был избран ответственным секретарём Союза писателей Татарской АССР. Общественную деятельность он совмещал с работой заведующим литературной частью Татарского оперного театра.

Война и плен

«С началом войны Муса Залилов, бывший большим патриотом, стал рваться на фронт. Он добровольно пришёл в военкомат и получил направление на курсы политработников. Известного татарского поэта хотели сберечь и предложили ему должность в тылу, но это Залилова не устраивало. Он настоял на том, чтобы его послали на передовую», — рассказал Юрий Кнутов.

Старший политрук Муса Залилов принимал участие в боевых действиях на Ленинградском и Волховском фронтах, был военкором газеты «Отвага».

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«В июне 1942 года Залилов вместе с частями 2-ой ударной армии генерала Власова оказался в окружении у деревни Мясной Бор. Он пытался пробиться к своим, но получил тяжёлое ранение в грудь и попал в плен. Выжил только благодаря помощи товарищей», — продолжил Кнутов.

Залилов попал в лагерь для военнопленных в польском Демблине, где назвался учителем Мусой Гумеровым. Однако среди военнопленных были те, кто знал поэта в лицо, поэтому слухи о том, что в лагере находится известный литератор, вскоре дошли до нацистов.

Легион «Идель-Урал»

В начале войны против Советского Союза Адольф Гитлер, вопреки мнению ряда своих советников, скептически смотрел на перспективу использования на фронте частей, сформированных из граждан СССР. Однако поражения 1941—1942 годов заставили его изменить свои взгляды.

15 августа 1942 года был подписан приказ верховного командования сухопутных сил вермахта о создании Волжско-татарского легиона «Идель-Урал». Параллельно нацисты формировали политические структуры, призванные работать с татарами и представителями других народов, проживавших в Поволжье и на Урале. При Восточном министерстве было создано так называемое Татарское посредничество. Кроме того, под эгидой нацистского руководства функционировал политический комитет «Идель-Урал».

© Кадр из фильма «Моабитская тетрадь» (1968 г.)

«Главный идеолог НСДАП Альфред Розенберг считал, что тюркско-мусульманские народы более близки к арийцам, чем все остальные, проживавшие на территории Советского Союза, и поэтому они должны ненавидеть русских. Кандидатов в легионеры отделяли от других военнопленных, освобождали от тяжёлой работы, лучше кормили, лечили», — рассказал в беседе с RT писатель и режиссёр-документалист, методист Музея Победы Андрей Купарев.

В конце 1942 года нацисты подготовили семь «татарских» полевых батальонов и 15 отдельных рот. Группа представителей комитета «Идель-Урал» объезжала лагеря военнопленных в поисках новых кандидатов для службы в вермахте. Кто-то подсказал руководителям коллаборационистов, что в плену находится известный поэт, и Залилова доставили на базу формирования Волжско-татарского легиона в Едлино, а оттуда в Германию, в так называемый свободный лагерь Вустрау — на сборный пункт руководящего и пропагандистского состава коллаборационистских структур.

В начале 1943 года гитлеровцы, которые остро нуждались в грамотных кадрах, начали привлекать Мусу Джалиля к «культурно-массовой» работе в татарских батальонах.

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О том, как Муса Джалиль оказался в рядах подпольщиков, историкам достоверно неизвестно. Однако, по мнению учёных, он вступил в ранее сформированную антифашистскую структуру сразу после того, как Джалиль попал в «Идель-Урал». Согласно материалам опросов военнопленных, уже в начале 1943 года поэт проводил в легионе антифашистские беседы, настраивал его бойцов готовиться к восстанию против нацистов.

«Историки до сих пор не пришли к единому мнению о том, кто был руководителем подпольной деятельности этой группы», — отметил Андрей Купарев.

Многие считают лидером подпольщиков ещё одного оказавшегося в нацистском плену поэта — Гайнана Курмашева. До войны он писал стихи и работал директором школы в Актюбинске. После призыва в армию окончил школу младших командиров и получил звание лейтенанта. Участвовал в войне с Финляндией, а во время Великой Отечественной был направлен на службу в войсковую разведку. Выполняя задачу за линией фронта, попал в плен и вступил в «Идель-Урал», чтобы разлагать легион изнутри. Работа подпольщиков оказалась весьма продуктивной.

В конце февраля 1943 года гитлеровское командование торжественно объявило о присвоении германского гражданства бойцам 825-го пехотного батальона Волжско-татарского легиона. После этого подразделение перебросили в Белоруссию для участия в карательных антипартизанских акциях. Однако когда батальон оказался на месте, большая часть его личного состава восстала. Легионеры уничтожили штаб и с оружием перешли на сторону партизан.

Вслед за этим массово бежали к партизанам бойцы направленных на Украину 827-го и 828-го батальонов. Антифашистские настроения царили в 829-ом и 830-ом. Полный провал идеи использования Волжско-татарского легиона на территории СССР заставил нацистов перебросить остатки его личного состава во Францию и Голландию. Однако даже там легионеры бежали с оружием, чтобы влиться в ряды местного движения Сопротивления.

Разгром подполья

Несмотря на то, что деятельность подпольщиков приносила явные плоды, члены антифашистской организации, действовавшей в рядах «Идель-Урала», были недовольны масштабом и результатами своей работы. Согласно воспоминаниям общавшихся с подпольщиками военнопленных, Муса Джалиль говорил о том, что борьба с нацизмом должна быть ещё более активной, даже если это будет связано со смертельным риском.

Основной целью подпольщиков было поднять в легионе, насчитывающем около 40 тыс. бойцов, масштабное восстание.

Один из членов организации, Ахмет Симаев устроился работать на радио, вошёл в доверие к немцам и получал от них информацию о реальном положении дел на фронте, которую затем подпольщики использовали для антифашистской пропаганды. Абдулла Алиш прямо в редакции газеты «Идель-Урал» тайно печатал антинацистские листовки и налаживал связь с другими антифашистскими структурами. Ахат Атнашев распространял листовки среди военнослужащих и готовил акции по переходу легионеров на сторону партизан.

«Хочется восхититься их верой в Родину, в свой народ, в себя. Такая отчаянная вера может быть только у преданных своим идеалам людей, людей молодых, познавших вкус побед. Каких-то маленьких, но все-таки побед. Они помнили историю своей страны, видели, как она развивалась и крепла, побеждала и побеждала вместе с каждым из них», — подчеркнул Андрей Купарев.

Вскоре гестапо объявило охоту на подпольщиков. Напасть на след антифашистов им помогла используемая организацией печатная машинка — у нее был явный дефект одной из литер. В ночь с 11 на 12 августа нацисты провели массовые аресты легионеров. Только в подразделениях пропаганды гестапо схватило около 40 человек.

Мусу Джалиля нацисты жестоко пытали, выбивая у него информацию о других подпольщиках. Однако, судя по дошедшим до нас данным, гестапо так ничего и не смогло добиться от поэта. Более того, сидя в тюрьме, он продолжал писать патриотические стихи.

В феврале 1944 года следствие было завершено. Одиннадцать советских патриотов-подпольщиков, включая Залилова и Курмашева, были приговорены к смерти. 25 августа 1944 года нацисты казнили их на гильотине.

«Прости меня, твоего рядового»...

В Советский Союз данные о подвиге Мусы Джалиля и других подпольщиков из «Идель-Урала» поступили не сразу. Дело осложнилось тем, что один из бывших военнопленных сообщил органам госбезопасности, что Залилов, по слухам, жив и скрывается на западе. В 1946 году МГБ СССР завело на него розыскное дело по подозрению в измене Родине и пособничестве врагу.

Но через некоторое время в СССР попали четыре тетради со стихами, написанными Мусой Джалилем в плену и в тюрьме перед казнью.

Вторая тетрадь со сборником стихов, написанных Мусой Джалилем в Моабитской тюрьме, Германия, 1943-1944

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Два сборника привезли бывшие военнопленные Нигмат Терегулов и Габбас Шарипов. Один сборник передал в советское консульство в Брюсселе сидевший в камере с Залиловым боец Сопротивления Андре Тиммерманс.

Кроме того, тетрадь со стихами Мусы Джалиля принёс в посольство СССР в Риме гражданин Турции Казим Миршан. Часть тетрадей затерялись в архивах и по сей день не найдены. Однако произведения, написанные в Моабитской тюрьме, попали к поэту Константину Симонову. Он собрал информацию о реальной судьбе Мусы Джалиля и в 1953 году опубликовал его стихи в «Литературной газете».

«Прости меня, твоего рядового,

Самую малую часть твою.

Прости за то, что я не умер

Смертью солдата в жарком бою», — писал Муса Джалиль в стихотворении «Прости, Родина».

Полностью картина деятельности подпольщиков до сих пор не восстановлена. Однако рассказы ряда бывших военнопленных и бойцов Сопротивления убедительно свидетельствовали о том, что Муса Джалиль и его товарищи погибли, борясь с нацизмом.

Позднее в пражском архиве была обнаружена выписка из материалов судебного дела против «Курмашева и десяти других». В этом списке фигурировало и имя Мусы Гумерова. А в 1968 году в актах регистрации гражданских состояний округа Шарлоттенбург в Берлине была обнаружена запись о смерти, «писателя Мусы Гумерова-Джалиля». В записи указаны год и место рождения поэта, и даже причина смерти — обезглавливание. На основании этого документа дочери Залилова Чулпан было выдано свидетельство о смерти отца.

Памятник татарскому поэту Мусе Джалилю в Казани

РИА Новости

В 1956 году Мусе Залилову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, а ещё через год — Ленинская премия.

Памятники поэту-герою были установлены в различных городах СССР. В честь него был назван посёлок Джалиль в Республике Татарстан. Его имя носят улицы, проспекты, школы, библиотеки и даже малая планета. В 1968 году о подвигах поэта был снят художественный фильм «Моабитская тетрадь».

«Муса Джалиль — максималист, романтик и герой. Несмотря на чудовищные испытания, он сохранил боевой дух и остался верен Родине и воинскому долгу», — подытожил Юрий Кнутов.